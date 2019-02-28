«Ситуация нездоровая»: мэр Локоть — о попытке начать стройку у лицея № 22

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
В выходные у школы попытались начать строительные работы
Мэр назвал нездоровой ситуацию вокруг стройки у 22-го лицея, а действия застройщика, пытавшегося начать работы в выходные, — безответственными.
«Ситуация нездоровая, прежде всего по вине застройщика. Действует сегодня отзыв разрешения на ведение строительных работ. Поскольку идут судебные разбирательства сегодня. Этот отзыв действует, вести строительные работы нельзя», — сообщил 28 февраля мэр Анатолий Локоть.
Попытки застройщика выйти на строительную площадку он назвал прямым нарушением российского законодательства. Эти факты будут представлены в суде.
По словам мэра, повреждение кабеля, из-за чего в соседних домах пропало электричество, только усугубляет ситуацию и говорит о безответственности застройщика. «Мы действуем в соответствии с законодательством. Позиция у нас единая с губернатором Новосибирской области. Строительство нового здания там невозможно, этого не должно быть. Должны быть предприняты шаги, чтобы школа получила обещанный спортивный зал», — акцентировал Локоть. Суд рассмотрит дело во второй половине марта.
Скандал вокруг стройки у лицея начался ещё осенью прошлого года. Застройщик вырубил деревья, чтобы начать строительство бизнес-центра. Но мэрия решила остановить стройку.
23 февраля к лицею № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска пригнали строительную технику. На следующий день ситуация повторилась, во время бурения лунок рабочие повредили электрический кабель и оставили без света соседний жилой дом и бизнес-центр.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
Локоть не контролирует городскую жизнь. Где обещанные платные парковки? Где уборка снега? Где окончание точечной застройки? Жаль, но он не оправдал надежду на него как на кандидата "против всех"!
Стройку начали на выходных Локоть через 5 дней только что то сказал. Нормальный мэр бы в тот же день на объект бы приехал.