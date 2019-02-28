«Ситуация нездоровая»: мэр Локоть — о попытке начать стройку у лицея № 22

Мэр назвал нездоровой ситуацию вокруг стройки у 22-го лицея, а действия застройщика, пытавшегося начать работы в выходные, — безответственными.

«Ситуация нездоровая, прежде всего по вине застройщика. Действует сегодня отзыв разрешения на ведение строительных работ. Поскольку идут судебные разбирательства сегодня. Этот отзыв действует, вести строительные работы нельзя», — сообщил 28 февраля мэр Анатолий Локоть.

Попытки застройщика выйти на строительную площадку он назвал прямым нарушением российского законодательства. Эти факты будут представлены в суде.