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usd 65.76
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«Ситуация нездоровая»: мэр Локоть — о попытке начать стройку у лицея № 22

В минувшие выходные там появились рабочие, которые оставили без света соседние дома

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В выходные у школы попытались начать строительные работы

Фото: Александр Ощепков

Мэр назвал нездоровой ситуацию вокруг стройки у 22-го лицея, а действия застройщика, пытавшегося начать работы в выходные, — безответственными. 

«Ситуация нездоровая, прежде всего по вине застройщика. Действует сегодня отзыв разрешения на ведение строительных работ. Поскольку идут судебные разбирательства сегодня. Этот отзыв действует, вести строительные работы нельзя», — сообщил 28 февраля мэр Анатолий Локоть. 

Попытки застройщика выйти на строительную площадку он назвал прямым нарушением российского законодательства. Эти факты будут представлены в суде.

По словам мэра, повреждение кабеля, из-за чего в соседних домах пропало электричество, только усугубляет ситуацию и говорит о безответственности застройщика. «Мы действуем в соответствии с законодательством. Позиция у нас единая с губернатором Новосибирской области. Строительство нового здания там невозможно, этого не должно быть. Должны быть предприняты шаги, чтобы школа получила обещанный спортивный зал», — акцентировал Локоть. Суд рассмотрит дело во второй половине марта. 

Скандал вокруг стройки у лицея начался ещё осенью прошлого года. Застройщик вырубил деревья, чтобы начать строительство бизнес-центра. Но мэрия решила остановить стройку. 

23 февраля к лицею № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска пригнали строительную технику. На следующий день ситуация повторилась, во время бурения лунок рабочие повредили электрический кабель и оставили без света соседний жилой дом и бизнес-центр

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Анна Богданова
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КОММЕНТАРИИ (37)

Тарас Бульба
28 фев 2019 в 14:30

Локоть не контролирует городскую жизнь. Где обещанные платные парковки? Где уборка снега? Где окончание точечной застройки? Жаль, но он не оправдал надежду на него как на кандидата "против всех"!

Азия
28 фев 2019 в 14:35

Стройку начали на выходных Локоть через 5 дней только что то сказал. Нормальный мэр бы в тот же день на объект бы приехал.

Flow
28 фев 2019 в 14:36

Мэрия продала эту землю, а за отмену стройки застройщику почти 300 миллионов заплатят.

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