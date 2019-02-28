10 детских садов и одна больница остались без отопления из-за ремонта теплотрасс

Коммунальщики устраняют дефекты сразу в нескольких районах города

Вернуть горячую воду и отопление обещают к 16:00
Вернуть горячую воду и отопление обещают к 16:00


В четверг, 28 февраля, почти 60 зданий в разных районах Новосибирска остались без горячей воды и отопления.


По информации «Сибирской генерирующей компании», отключения вызваны ремонтными работами на теплотрассах и коснутся домов в Ленинском, Заельцовском, Железнодорожном и Дзержинском районах города.


«Сегодня теплоэнергетики, пользуясь благоприятными погодными условиями (температура близка к нулю), устраняют дефекты на 8 участках теплотрасс. 


Под отключение от тепла попадают потребители 57 жилых домов, 10 детских и одного лечебного учреждений. 


Под отключение от горячего водоснабжения также попали потребители 11 объектов», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.


Отопление и горячую воду обещают вернуть к 16:00.


Недавно стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей. 

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