10 детских садов и одна больница остались без отопления из-за ремонта теплотрасс
Коммунальщики устраняют дефекты сразу в нескольких районах города
В четверг, 28 февраля, почти 60 зданий в разных районах Новосибирска остались без горячей воды и отопления.
По информации «Сибирской генерирующей компании», отключения вызваны ремонтными работами на теплотрассах и коснутся домов в Ленинском, Заельцовском, Железнодорожном и Дзержинском районах города.
«Сегодня теплоэнергетики, пользуясь благоприятными погодными условиями (температура близка к нулю), устраняют дефекты на 8 участках теплотрасс.
Под отключение от тепла попадают потребители 57 жилых домов, 10 детских и одного лечебного учреждений.
Под отключение от горячего водоснабжения также попали потребители 11 объектов», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь СГК Ольга Алексеева.
Отопление и горячую воду обещают вернуть к 16:00.
Недавно стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова
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