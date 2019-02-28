Главаря банды лжесиловиков отправили в колонию строгого режима

Завершился суд над Андреем Клевинским, который шесть лет прятался от полиции под чужими именами

Подсудимому предстоит отправиться в колонию строгого режима — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над главарём вооружённой банды лжесиловиков Андреем Клевинским, который несколько лет скрывался от полицейских под чужими именами.







«Он осуждён за то, что создал организованную устойчивую группу, <...> руководил этой бандой и в составе этой банды в период 2010 года совершил ряд разбойных нападений, вымогательств у лиц, употребляющих наркотические средства, сбывающих наркотические средства и курительные смеси, а также за хранение и перевозку огнестрельного оружия. Они всё это делали под видом сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. У них были удостоверения, <...> наручники, <...> рации, настроенные на милицейскую волну, и они этим <...> пользовались, подтверждая то, что они сотрудники <...> милиции», — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела гос­обвинителей прокуратуры Новосибирской области Наталья Ладошкина.





Как ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на версию следствия, лжеоперативники ФСКН инсценировали официальное задержание наркодилеров и даже составляли протокол, а потом требовали выкуп за освобождение.





В декабре 2010 года пятерых членов банды задержала полиция — они попались во время очередного преступления. В квартирах и машинах подозреваемых полицейские нашли пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, резиновые палки, рации и наручники, рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Суд приговорил бандитов к длительным срокам.







Главарю банды Андрею Клевинскому тогда удалось скрыться. Полиция объявила его в федеральный розыск. Позже в МВД выяснили, что шесть лет мужчина жил под чужими именами в Новосибирской области и Кузбассе — там он специализировался на квартирных кражах.





Полицейским новосибирец попался только в январе 2016 года — его задержали в Кемеровской области по подозрению в квартирной краже. При задержании мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя. За кражи суд приговорил его к заключению. Позже полицейские и сотрудники ГУФСИН выяснили, что осуждённый — не тот, за кого себя выдает, и что он числится в федеральном розыске.







После этого организатору банды предъявили обвинение ещё в нескольких преступлениях, совершённых в Новосибирске. Процесс над Андреем Клевинским шёл в Новосибирском областном суде.







Как пояснила Наталья Ладошкина, виновным себя подсудимый не признал. Ещё во время расследования уголовного дела он утверждал, что он не Клевинский, а другой человек. В начале судебного процесса он, по данным гособвинителя, «активно симулировал психическое расстройство». Но психиатрическая экспертиза, проведённая летом 2018 года, показала, что с психическим здоровьем у подсудимого всё в порядке.





«После этого он активно начал защищаться и говорить, что это всё провокация, его оговорили, а он ничего не совершал», — рассказала Наталья Ладошкина.







Облсуд, по её словам, вынес подсудимому обвинительный приговор. С учётом предыдущего наказания за 15 краж в Кемеровской области главарь банды лжесиловиков окончательно получил 13 лет колонии строгого режима.