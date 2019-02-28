Гнездо над водой: в Новосибирске нашли необычное жильё по цене двушки на окраине

Жить над лодочным гаражом, может, и не престижно, зато вид из окна всегда радует





Аналитики N1.RU нашли самое необычное жильё, которое можно купить в Новосибирске и окрестностях по цене средней двушки на городской окраине.







Перед входом в жилую часть эллинга есть полноценная терраса





По цене двушки в Ленинском или Калининском районе — 3 млн рублей — можно купить эллинг на причале спортклуба «Маяк» на Шлюзе. Его общая площадь — 45 кв. м на двух уровнях, к эллингу прилагается участок в 2 сотки. На первом этаже — гараж для лодки, там же установлен бак для подогрева воды, на втором этаже две комнаты: гостиная с небольшой кухней и панорамными окнами с видом на водохранилище и спальня с окнами на залив. Здесь же оборудован санузел с душем. «Дом утеплен по периметру, что позволяет жить даже зимой», — подчёркивает продавец.







Из окна спальни видно пляж





Ещё один интересный вариант у воды, но дешевле, продают в деревне Антоново в Ордынском районе. За 2,5 млн рублей здесь можно купить 2-этажный коттедж с экером и собственной береговой линией, где можно держать лодку. Общая площадь дома — 119,4 кв. м на участке в 18,8 соток. На первом этаже есть гостиная, кухня и одна спальня, на втором — ещё три спальни под самоотделку и балкон на реку.







Из окон этого дома в Антоново открывается вид на реку или снежную равнину





«На участке высажены многолетние кустарники и цветы, сделана альпийская горка из бутового камня, много можжевельника. Есть баня из кругляка с комнатой отдыха и террасой», — добавляют в объявлении.







Средняя цена двухкомнатной квартиры в Новосибирске сегодня составляет 3,45 млн рублей — за год она увеличилась на 8%. Самые дешёвые квартиры предлагают в Первомайском и Кировском районах — их цена порядка 2,5 млн рублей, в центральной части города расценки ожидаемо выше.





Летом аналитики составили список коттеджей на продаже, к которым прилагается собственный пляж, — самый дешёвый из них предлагали за 6,5 млн рублей.