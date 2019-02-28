Видео: в ветклинике накормили обезьяну колбасой, чтобы она не нервничала во время сдачи анализов
Видео, на котором завтракает мартышка, выложили в Instagram
В новосибирской ветеринарной клинике БЭСТ перед приёмом у врача обезьянку накормили колбасой, чтобы она не нервничала. Видео разместили у себя на странице в instagram сотрудники клиники. Как рассказала НГС главный врач клиники БЭСТ Наталья Уланова, видео было снято перед сдачей анализов, колбасой хозяйка угостила своего питомца перед сдачей анализов — видимо, чтобы животное спокойнее перенесло процедуру.
«Нам привезли домашнее животное из другого города для полного обследования и сдачи анализов, хозяйка сама дала ей колбасу перед приёмом к врачу», — рассказала Наталья Уланова.
Приматы известны не только своим пристрастием к необычной пище, но и вспыльчивым характером.Так, в декабре прошлого года в новосибирском зоопарке шимпанзе Люся устроила разборки с розовым стулом — она ломала стул об пол и швыряла по клетке.
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Анастасия Нефёдова
Фото www.wikimedia.org_пользователь RedCoat
Видео instagram.com/vetklinikabest