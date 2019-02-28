Депутатам запретили брать в помощники жен, детей и родственников

Законопроект приняли сегодня, 28 февраля, на сессии Законодательного собрания. За принятие проголосовали 64 депутата из 66 присутствующих, ещё 2 воздержались. Как пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, законопроект принимали для того, чтобы привести местные требования в соответствие с федеральными в сфере коррупции.

Депутаты Заскобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, запрещающий им брать на работу в качестве помощников близких родственников.

«[Мы решили исключить родственников], во взаимодействии с которыми у депутатов может возникнуть конфликт интересов. <...> То есть мы сузили круг лиц, которые могут [быть] помощниками.

Теперь это касается не только родственников со стороны депутата, но и со стороны его супруги или супруга: родителей, мужа или жены, детей, братьев, сестёр, а также братьев, сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей», — перечислил Умербаев.

По словам Игоря Умербаева, если законопроект примут, то под него попадут трое депутатов, у которых на работе числятся близкие родственники.

«Хотя мы пошли по достаточно жёсткому варианту, как говорится, впереди планеты всей. Тем не менее, чтобы исключить различные возможности попыток как-то истолковать родственные взаимоотношения и связи, выбрали [именно такой] вариант», — рассказал депутат.

В 2017 году группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с использованием анонимайзеров и VPN, — одним из авторов законопроекта стал новосибирский депутат Максим Кудрявцев.