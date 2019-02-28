Депутатам запретили брать в помощники жен, детей и родственников

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Под запрет попали родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей
Депутаты Заскобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, запрещающий им брать на работу в качестве помощников близких родственников.
Законопроект приняли сегодня, 28 февраля, на сессии Законодательного собрания. За принятие проголосовали 64 депутата из 66 присутствующих, ещё 2 воздержались. Как пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, законопроект принимали для того, чтобы привести местные требования в соответствие с федеральными в сфере коррупции.
«[Мы решили исключить родственников], во взаимодействии с которыми у депутатов может возникнуть конфликт интересов. <...> То есть мы сузили круг лиц, которые могут [быть] помощниками.
Теперь это касается не только родственников со стороны депутата, но и со стороны его супруги или супруга: родителей, мужа или жены, детей, братьев, сестёр, а также братьев, сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей», — перечислил Умербаев.
По словам Игоря Умербаева, если законопроект примут, то под него попадут трое депутатов, у которых на работе числятся близкие родственники.
«Хотя мы пошли по достаточно жёсткому варианту, как говорится, впереди планеты всей. Тем не менее, чтобы исключить различные возможности попыток как-то истолковать родственные взаимоотношения и связи, выбрали [именно такой] вариант», — рассказал депутат.
В 2017 году группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с использованием анонимайзеров и VPN, — одним из авторов законопроекта стал новосибирский депутат Максим Кудрявцев.
А в 2018 году депутаты новосибирского горсовета предложили организовать школьное питание по системе «шведский стол» — они считают, что так дети смогут лучше питаться.
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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой
Я возьму помощником твоего брата, ты возьмешь моего сына. Вот так этот закон будет работать. И раньше то рука руку мыла, а теперь слуги народа просто станут одной семьей.