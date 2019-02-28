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usd 65.76
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Политика
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Депутатам запретили брать в помощники жен, детей и родственников

За новое ограничение проголосовали 64 депутата из 66 присутствующих

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Под запрет попали родители, супруги, дети, братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители, дети супругов и супруги детей

Фото: Анна Золотова

Депутаты Заскобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, запрещающий им брать на работу в качестве помощников близких родственников.

Законопроект приняли сегодня, 28 февраля, на сессии Законодательного собрания. За принятие проголосовали 64 депутата из 66 присутствующих, ещё 2 воздержались. Как пояснил корреспонденту НГС заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, законопроект принимали для того, чтобы привести местные требования в соответствие с федеральными в сфере коррупции. 

«[Мы решили исключить родственников], во взаимодействии с которыми у депутатов может возникнуть конфликт интересов. <...> То есть мы сузили круг лиц, которые могут [быть] помощниками. 

Теперь это касается не только родственников со стороны депутата, но и со стороны его супруги или супруга: родителей, мужа или жены, детей, братьев, сестёр, а также братьев, сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей», — перечислил Умербаев.

По словам Игоря Умербаева, если законопроект примут, то под него попадут трое депутатов, у которых на работе числятся близкие родственники. 

«Хотя мы пошли по достаточно жёсткому варианту, как говорится, впереди планеты всей. Тем не менее, чтобы исключить различные возможности попыток как-то истолковать родственные взаимоотношения и связи, выбрали [именно такой] вариант», — рассказал депутат.

В 2017 году группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с использованием анонимайзеров и VPN, — одним из авторов законопроекта стал новосибирский депутат Максим Кудрявцев.

А в 2018 году депутаты новосибирского горсовета предложили организовать школьное питание по системе «шведский стол» — они считают, что так дети смогут лучше питаться.

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Дмитрий Здорников
Фото Анны Золотовой

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КОММЕНТАРИИ (47)

lureks@ngs.ru
28 фев 2019 в 13:00

Я возьму помощником твоего брата, ты возьмешь моего сына. Вот так этот закон будет работать. И раньше то рука руку мыла, а теперь слуги народа просто станут одной семьей.

Веселый
28 фев 2019 в 12:55

Ладно, хоть любовниц не запретили))

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V.I.P.
28 фев 2019 в 12:57

оформят развод и будут дальше работать, и в ус не дуть)

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