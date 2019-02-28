«Человек-то порядочный»: сбившего пенсионерку водителя едва не выпустили на свободу. Но передумали
Областной суд отменил решение районных коллег, которые решили выпустить водителя из колонии
Новосибирский областной суд отменил постановление суда Колывани, который отпустил на свободу водителя, насмерть сбившего женщину на трассе.
«[Дело] отправлено на новое рассмотрение. <...> потому что было нарушение прав потерпевших, нарушение уголовно-процессуального закона», — рассказала корреспонденту НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Бажайкина.
Адвокат пострадавшей стороны Анжелика Борисова пояснила, что суд, в частности, посчитал следующее: было нарушено право на защиту потерпевшей Ольги Резинкиной, дочери погибшей — её несвоевременно уведомили о дате и времени судебного заседания.
«Я ещё не видела документ, просто объявили резолютивную часть <…> По содержанию я думаю всё законно и обоснованно, единственное, суд может быть по формальным основаниям отменил, потому что есть порядок — порядок якобы нарушен был: за 14 дней потерпевшую не известили. Хотя её право было реализовано — никак она не ущемлена в этом праве. Она сама лично явилась, высказала своё мнение, она активно участвовала, написала жалобу апелляционную», — прокомментировала адвокат осужденного Наталья Коломбет.
Авария случилась в сентябре 2017 года — 64-летняя Людмила Бурова попала под машину в Мошковском районе, когда возвращалась с дачи и шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её насмерть сбил водитель автомобиля «Ниссан Тиида».
Приговор по делу в январе 2018 года вынес Мошковский районный суд — он признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии-поселения. Кроме того, ему на 2,5 года запретили садиться за руль. В апреле приговор вступил в законную силу.
Мужчину отправили отбывать наказание в колонии в Колывани. Поэтому заявление об изменении наказания рассматривал Колыванский суд, своё решение он вынес в декабре 2018 года. Суд заменил ему срок в колонии-поселении на ограничение свободы — к тому моменту мужчина отбыл половину срока.
Так как решение Колыванского суда в силу так и не вступило, подсудимый сейчас по-прежнему в колонии-поселении.
Наталья Коломбет отметила, что он отбыл уже две трети срока.
«Человек в общем-то очень порядочный, всё, что нужно было, — все решения суда он исполнил, извинился. <…> Он и явку написал с повинной и признал вину, и в каждом судебном заседании он извиняется перед потерпевшей», — говорит защитница.
Прежде Наталья Коломбет также отмечала, что водитель не только возместил семье погибшей женщины расходы на погребение — 200 тысяч рублей, но и выплатил компенсацию морального вреда — 700 тысяч.
Сейчас в Колыванском суде на рассмотрении есть ещё одного ходатайство — об условно-досрочном освобождении водителя.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Ольгой Резинкиной, дочерью погибшей