«Человек-то порядочный»: сбившего пенсионерку водителя едва не выпустили на свободу. Но передумали

64-летняя Людмила Бурова погибла в сентябре 2017 года





Новосибирский областной суд отменил постановление суда Колывани, который отпустил на свободу водителя, насмерть сбившего женщину на трассе.





«[Дело] отправлено на новое рассмотрение. <...> потому что было нарушение прав потерпевших, нарушение уголовно-процессуального закона», — рассказала корреспонденту НГС прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Олеся Бажайкина.







Адвокат пострадавшей стороны Анжелика Борисова пояснила, что суд, в частности, посчитал следующее: было нарушено право на защиту потерпевшей Ольги Резинкиной, дочери погибшей — её несвоевременно уведомили о дате и времени судебного заседания.





«Я ещё не видела документ, просто объявили резолютивную часть <…> По содержанию я думаю всё законно и обоснованно, единственное, суд может быть по формальным основаниям отменил, потому что есть порядок — порядок якобы нарушен был: за 14 дней потерпевшую не известили. Хотя её право было реализовано — никак она не ущемлена в этом праве. Она сама лично явилась, высказала своё мнение, она активно участвовала, написала жалобу апелляционную», — прокомментировала адвокат осужденного Наталья Коломбет.





Авария случилась в сентябре 2017 года — 64-летняя Людмила Бурова попала под машину в Мошковском районе, когда возвращалась с дачи и шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её насмерть сбил водитель автомобиля «Ниссан Тиида».





Приговор по делу в январе 2018 года вынес Мошковский районный суд — он признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 1 году 2 месяцам колонии-поселения. Кроме того, ему на 2,5 года запретили садиться за руль. В апреле приговор вступил в законную силу.





Мужчину отправили отбывать наказание в колонии в Колывани. Поэтому заявление об изменении наказания рассматривал Колыванский суд, своё решение он вынес в декабре 2018 года. Суд заменил ему срок в колонии-поселении на ограничение свободы — к тому моменту мужчина отбыл половину срока.





Так как решение Колыванского суда в силу так и не вступило, подсудимый сейчас по-прежнему в колонии-поселении.





Наталья Коломбет отметила, что он отбыл уже две трети срока.





«Человек в общем-то очень порядочный, всё, что нужно было, — все решения суда он исполнил, извинился. <…> Он и явку написал с повинной и признал вину, и в каждом судебном заседании он извиняется перед потерпевшей», — говорит защитница.





Прежде Наталья Коломбет также отмечала, что водитель не только возместил семье погибшей женщины расходы на погребение — 200 тысяч рублей, но и выплатил компенсацию морального вреда — 700 тысяч.





Сейчас в Колыванском суде на рассмотрении есть ещё одного ходатайство — об условно-досрочном освобождении водителя.