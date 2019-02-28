На Затулинке появился серийный вор: он крадет в больницах и офисах
Он обокрал врача, пока она была в другом кабинете — посмотрев запись, полицейские узнали преступника
В Кировском районе Новосибирска появился серийный вор — он попался на запись камеры видеонаблюдения в поликлинике
«У моей мамы, сотрудницы поликлиники
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по изъятой записи с камеры видеонаблюдения стало ясно, что кражу совершили 26 февраля в 13:35.
«Женщина, работник поликлиники, находилась в рентген-кабинете. Там две смежных комнаты, в одной она повесила сумку на вешалку и находилась в смежной комнате. Мужчина зашёл в помещение, которое было пустое, и из сумки похитил кошелёк,
[ущерб составил] 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело <...> по части 2 статьи 158 уголовного кодекса <...>», — рассказали в пресс-службе.
Вору грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе уточнили, что подозреваемый уже попадал на видеозапись камер годом ранее. «По Кировскому району есть информация, что в прошлом году этот же гражданин совершил в офисном помещении аналогичное преступление.
По видеозаписи практически сомнений нет, что тот же. Они, как правило, одним преступлением не ограничиваются. Один раз совершили, скажем так, входят во вкус и продолжают совершать такие преступления», — заверили в ведомстве.
В МВД попросили жителей не оставлять вещи без присмотра даже в служебных помещениях, куда могут попасть посторонние. «Человек на работу ходит не первый день, ощущение есть, что вещи находятся в безопасности, так как в служебном кабинете. Но вот, пожалуйста, вышла из кабинета, вещи остались без присмотра, человек заходит и берёт.
[Хотелось бы], чтобы граждане не бросали без присмотра свои вещи, так как такие граждане [как подозреваемый] лезут везде, где только можно, <...> где есть открытый доступ», — подчеркнули в пресс-службе.
В середине января полиция уже заводила уголовное дело на серийного вора: 17-летняя дочка украла у своей матери две шубы и сдала их в ломбард. Позднее полицейские выяснили, что девушка похитила ещё несколько шуб.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено 54.мвд.рф