На Затулинке появился серийный вор: он крадет в больницах и офисах

Он обокрал врача, пока она была в другом кабинете — посмотрев запись, полицейские узнали преступника

Одну из краж записали видеокамеры поликлиники № 22 на улице Зорге
Одну из краж записали видеокамеры поликлиники № 22 на улице Зорге


В Кировском районе Новосибирска появился серийный вор — он попался на запись камеры видеонаблюдения в поликлинике № 22 на улице Зорге.


«У моей мамы, сотрудницы поликлиники № 22 на улице Зорге, из служебного помещения, где работники оставляют свои вещи, был похищен кошелёк с денежными средствами и банковскими картами», — сообщил в группе «АСТ-54«» в соцсети «ВКонтакте» один из подписчиков группы.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, по изъятой записи с камеры видеонаблюдения стало ясно, что кражу совершили 26 февраля в 13:35. 


«Женщина, работник поликлиники, находилась в рентген-кабинете. Там две смежных комнаты, в одной она повесила сумку на вешалку и находилась в смежной комнате. Мужчина зашёл в помещение, которое было пустое, и из сумки похитил кошелёк, 


[ущерб составил] 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело <...> по части 2 статьи 158 уголовного кодекса <...>», — рассказали в пресс-службе.


Вору грозит до пяти лет лишения свободы. В пресс-службе уточнили, что подозреваемый уже попадал на видеозапись камер годом ранее. «По Кировскому району есть информация, что в прошлом году этот же гражданин совершил в офисном помещении аналогичное преступление. 


По видеозаписи практически сомнений нет, что тот же. Они, как правило, одним преступлением не ограничиваются. Один раз совершили, скажем так, входят во вкус и продолжают совершать такие преступления», — заверили в ведомстве.


В МВД попросили жителей не оставлять вещи без присмотра даже в служебных помещениях, куда могут попасть посторонние. «Человек на работу ходит не первый день, ощущение есть, что вещи находятся в безопасности, так как в служебном кабинете. Но вот, пожалуйста, вышла из кабинета, вещи остались без присмотра, человек заходит и берёт. 


[Хотелось бы], чтобы граждане не бросали без присмотра свои вещи, так как такие граждане [как подозреваемый] лезут везде, где только можно, <...> где есть открытый доступ», — подчеркнули в пресс-службе.


В середине января полиция уже заводила уголовное дело на серийного вора: 17-летняя дочка украла у своей матери две шубы и сдала их в ломбард. Позднее полицейские выяснили, что девушка похитила ещё несколько шуб.

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