«2ГИС» запустил сервис, который следит за интересами и поисками новосибирцев

Компания «2ГИС» объявила о запуске нового продукта «2ГИС Аналитика». Этот сервис ориентирован прежде всего на предпринимателей, которым 2ГИС обещает собрать информацию о потенциальных потребителях на конкретной территории. НГС использует такого рода аналитику уже как минимум 10 лет.

Сервис будет платным. Как пояснили в компании, потенциальными клиентами «2ГИС» видит прежде всего общепит, розничную торговлю, банки с многочисленными отделениями и т. д. Данные, которые 2ГИС предоставляет клиентам, в компании называют «тепловой картой города».



Прежде всего, «2ГИС Аналитика» опирается на оперативные данные самого справочника: количество домов, высотность зданий, количество организаций, находящихся в каждом здании, расположение остановок общественного транспорта и количество маршрутов, которые через них проходят и т. д.

К подобного рода открытой информации добавляется оценка количества персонала в компаниях, работающего в дневное время и рабочие дни, а также количество и характер поисковых запросов, которые получает 2ГИС в каждой конкретной зоне. Это позволяет оценить потребности потенциальных потребителей, считают в компании.

Кроме этого, 2ГИС собирает информацию, например, о моделях телефонов, с которых осуществлялся поиск.



Пример визуального представления тепловой карты по теме «поесть». Фиолетовым цветом окрашены территории с максимальным количеством запросов Фото: «2ГИС»

«Особенность сервиса — точность локализации до 10 метров, на которую опирается мобильная версия справочника 2ГИС и сервис аналитики, делает возможным проведение точных и достоверных исследований об интересах групп пользователей и в конкретных частях городов», — говорится в официальном сообщении компании.

