«2ГИС» запустил сервис, который следит за интересами и поисками новосибирцев

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2ГИС намерен собрать максимум информации о потенциальных потребителях товаров и услуг
Компания «2ГИС» объявила о запуске нового продукта «2ГИС Аналитика». Этот сервис ориентирован прежде всего на предпринимателей, которым 2ГИС обещает собрать информацию о потенциальных потребителях на конкретной территории. НГС использует такого рода аналитику уже как минимум 10 лет.
Сервис будет платным. Как пояснили в компании, потенциальными клиентами «2ГИС» видит прежде всего общепит, розничную торговлю, банки с многочисленными отделениями и т. д. Данные, которые 2ГИС предоставляет клиентам, в компании называют «тепловой картой города».
Прежде всего, «2ГИС Аналитика» опирается на оперативные данные самого справочника: количество домов, высотность зданий, количество организаций, находящихся в каждом здании, расположение остановок общественного транспорта и количество маршрутов, которые через них проходят и т. д.
К подобного рода открытой информации добавляется оценка количества персонала в компаниях, работающего в дневное время и рабочие дни, а также количество и характер поисковых запросов, которые получает 2ГИС в каждой конкретной зоне. Это позволяет оценить потребности потенциальных потребителей, считают в компании.
Кроме этого, 2ГИС собирает информацию, например, о моделях телефонов, с которых осуществлялся поиск.
«Особенность сервиса — точность локализации до 10 метров, на которую опирается мобильная версия справочника 2ГИС и сервис аналитики, делает возможным проведение точных и достоверных исследований об интересах групп пользователей и в конкретных частях городов», — говорится в официальном сообщении компании.
Сервис начал работу в тестовом режиме в феврале. До этого «2ГИС» предоставлял подобные данные только крупным клиентам по индивидуальным запросам. Сервис доступен в федеральном масштабе РФ, в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре.
Нужно отметить, что «2ГИС Аналитика» опирается прежде всего на активность пользователей своих карт. Таким образом, вполне может получиться, что какие-то объекты, которые горожанам и так давно известны, будут реже попадаться в запросах. Так, например, в рейтинге 2ГИС самых популярных компаний 2018 года (который строится по такому же принципу) в номинации «театры и музеи» первые три места заняли этнопарк «Территория Сибири», Музей мировой погребальной культуры и Музей Солнца.
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Стас Соколов
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Пожалуйста не надо следить за моими интересами и запросами. 2гис будет следить за мной, без моего разрешения ,и продавать мою "активность" бизнесменам. Не плохая схема. Соответствующие органы обратите внимание на этих разработчиков.
т.е. это место, в котором пользователь сгенерил запрос?..
и че? я поискал "поесть" в ленинском, а потом поехал в центр, потому что планировал пообдать в центре. или посыл такой, что между запросом и целью поиска пользователь никуда не едет и ищет просто то, что ближе? ну так не факт, не факт.