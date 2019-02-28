Новосибирский биатлонист вошёл в состав сборной России для участия в юниорском чемпионате Европы

Соревнования будут проходить в норвежском городе Шушен

Никита Матвеев с командой уже приехал в Шушен
Никита Матвеев с командой уже приехал в Шушен

Новосибирский биатлонист Никита Матвеев вошёл в состав сборной России для участия в юниорском чемпионате Европы, который пройдёт с 6 по 10 марта в норвежском городе Шушен — об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России на официальном сайте. 


Всего в состав сборной вошли шесть юниоров и семь юниорок. Никита Матвеев — не единственный спортсмен в сборной из Сибирского федерального округа, также в списке оказалась биатлонистка из Красноярского края. 


Известно, что биатлонисты уже прибыли в Норвегию. 


«Юниорская сборная России прибыла в Шушен, где 1–2 марта состоятся гонки третьего этапа Кубка мира, а 6–10 марта — Открытый чемпионат Европы», — сообщили в пресс-службе.


Три дня назад стало известно, что биатлонистка из Новосибирска Евгения Павлова вошла в олимпийскую сборную России, сибирячка показала хорошие результаты на чемпионате Европы. 


Прочтений: 313
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено