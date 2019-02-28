Новосибирский биатлонист вошёл в состав сборной России для участия в юниорском чемпионате Европы

Никита Матвеев с командой уже приехал в Шушен

Новосибирский биатлонист Никита Матвеев вошёл в состав сборной России для участия в юниорском чемпионате Европы, который пройдёт с 6 по 10 марта в норвежском городе Шушен — об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России на официальном сайте.





Всего в состав сборной вошли шесть юниоров и семь юниорок. Никита Матвеев — не единственный спортсмен в сборной из Сибирского федерального округа, также в списке оказалась биатлонистка из Красноярского края.





Известно, что биатлонисты уже прибыли в Норвегию.





«Юниорская сборная России прибыла в Шушен, где 1–2 марта состоятся гонки третьего этапа Кубка мира, а 6–10 марта — Открытый чемпионат Европы», — сообщили в пресс-службе.







Три дня назад стало известно, что биатлонистка из Новосибирска Евгения Павлова вошла в олимпийскую сборную России, сибирячка показала хорошие результаты на чемпионате Европы.



