Любители латте и капучино: Новосибирск попал в топ-5 самых кофейных городов России

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых кофейных российских городов — Новосибирск занял в нём 5-е место.

Всего в рейтинг попало 25 городов. Тройку лидеров возглавляет Санкт-Петербург, далее следуют Екатеринбург и Москва. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Омск (7-е место), Томск (16-е место) и Иркутск (20-е место).

Эксперты опросили 3000 человек в возрасте от 19 до 64 лет. Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали следующие вопросы: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?» и «Где вы предпочитаете пить кофе?».

