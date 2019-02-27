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usd 65.62
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Город

Любители латте и капучино: Новосибирск попал в топ-5 самых кофейных городов России

Новосибирск занял пятую строчку рейтинга

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Из сибирских городов в список также вошли Омск, Томск и Иркутск

Фото: Архив НГС

Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых кофейных российских городов — Новосибирск занял в нём 5-е место. 

Всего в рейтинг попало 25 городов. Тройку лидеров возглавляет Санкт-Петербург, далее следуют Екатеринбург и Москва. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Омск (7-е место), Томск (16-е место) и Иркутск (20-е место).

Эксперты опросили 3000 человек в возрасте от 19 до 64 лет. Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали следующие вопросы: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?» и «Где вы предпочитаете пить кофе?». 

Как отметил коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров, формат «кофе с собой» у 73% россиян ассоциируется со студентами, а у 3% опрошенных — с бизнесом и успехом. Также он уточнил, что жители центральной части России и Урала предпочитают пить кофе в кафе и голосуют за натуральный кофе. 

В прошлом месяце в Новосибирске открылась точка омской сети Skuratov coffee — кофейня заработала в торговом центре «МЕГА»

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Виктория Брылёва
Фото из архива НГС

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КОММЕНТАРИИ (4)

Свистун-с-приплясом
27 фев 2019 в 23:56

Ааа, вот оно чё..."человекопохожегонагенеральногопрокурорская" кофейня)))

СТАЛЬНЫЕ ШТУКИ
27 фев 2019 в 23:41

Кофе дело сугубо личное и зависит только от личного вкуса, а о вкусах не спорят. Чашка кофе обжаривают сами прям в кофейне на Ленина 12. Отличный вкусный кофе получается, свежий.

Из погреба
27 фев 2019 в 23:43

Мажоры кредитов на берут на кофе и вискарь. А мы рассчитываемся.

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