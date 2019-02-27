Любители латте и капучино: Новосибирск попал в топ-5 самых кофейных городов России

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Из сибирских городов в список также вошли Омск, Томск и Иркутск
Независимое агентство ZOOM MARKET провело социологическое исследование и составило список самых кофейных российских городов — Новосибирск занял в нём 5-е место.
Всего в рейтинг попало 25 городов. Тройку лидеров возглавляет Санкт-Петербург, далее следуют Екатеринбург и Москва. Из сибирских городов, помимо Новосибирска, в список вошли Омск (7-е место), Томск (16-е место) и Иркутск (20-е место).
Эксперты опросили 3000 человек в возрасте от 19 до 64 лет. Как сообщают авторы исследования, жителям городов задавали следующие вопросы: «Вы пьёте кофе?», «Как часто?», «Какой вид кофе?» и «Где вы предпочитаете пить кофе?».
Как отметил коммерческий директор агентства ZOOM MARKET Андрей Штыров, формат «кофе с собой» у 73% россиян ассоциируется со студентами, а у 3% опрошенных — с бизнесом и успехом. Также он уточнил, что жители центральной части России и Урала предпочитают пить кофе в кафе и голосуют за натуральный кофе.
В прошлом месяце в Новосибирске открылась точка омской сети Skuratov coffee — кофейня заработала в торговом центре «МЕГА».
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Виктория Брылёва
Фото из архива НГС
Ааа, вот оно чё..."человекопохожегонагенеральногопрокурорская" кофейня)))
Кофе дело сугубо личное и зависит только от личного вкуса, а о вкусах не спорят. Чашка кофе обжаривают сами прям в кофейне на Ленина 12. Отличный вкусный кофе получается, свежий.