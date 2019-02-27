Сибирячки получили титулы на международном конкурсе красоты в Сингапуре

Из Новосибирска на конкурс поехали три девушки — две из них стали вице-миссис

Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва
Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва


Две жительницы Новосибирска Анастасия Русакова и Галина Сауленко заняли призовые места на международном конкурсе красоты Mrs Global UNIVERSE 2019, который проходил в Сингапуре.


В конкурсе соревновались участницы из 22 стран.


«Из России, а именно из Новосибирска, было три участницы: Анастасия Гнат (представляла Крым), Галина Сауленко (представляла Сибирь) и Анастасия Русакова (представляла Россию)», — рассказала корреспонденту НГС директор международных конкурсов красоты Яна Соловьева. Она пояснила, что Россия — большая страна, поэтому для участия в конкурсе отобрали трёх девушек, а у Анастасии Гнат при этом есть «крымские корни».


Конкурс красоты шёл 6 дней, за это время участницы проходили разные этапы — фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Малайзии.


«Финальное шоу включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс», — рассказала Яна Соловьёва.


Всего на конкурсе было 5 призовых мест — два их них взяли участницы из Новосибирска.


«Галина Сауленко стала 3rd runner up Mrs Global UNIVERSE 2019 (3-я вице-миссис — это четвертое место).


Анастасия Русакова стала 1st runner up Mrs Global 2019 (1-я вице-миссис, это второе место). Это уникальный случай, когда из пяти мест два стали нашими», — подчеркнула Яна Соловьёва.


Пятое место досталось представительнице Филиппин, третье место — участнице из Сингапура. Победу одержала представительница Нидерландов. 


Анастасия Гнат (представляла Крым), Анастасия Русакова (представляла Россию), Галина Сауленко (представляла Сибирь)
Анастасия Гнат (представляла Крым), Анастасия Русакова (представляла Россию), Галина Сауленко (представляла Сибирь)


Среди конкурсов на финальном шоу был выход в народных костюмах
Среди конкурсов на финальном шоу был выход в народных костюмах


Сама Яна Соловьёва получила во время церемонии премию Asia Pacific Queen of substance DIAMOND QUEEN AWARD — теперь она единственная в России, кто облагает этой премией.
Сама Яна Соловьёва получила во время церемонии премию Asia Pacific Queen of substance DIAMOND QUEEN AWARD — теперь она единственная в России, кто облагает этой премией.


Яна Соловьёва отметила, что получила премию за то, что продемонстрировала настойчивость, несмотря на трудности — россиянкам непросто попасть на конкурс в Сингапур, — а также за то, что положительно влияет на жизнь окружающих.


Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва
Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва


В прошлом году в Сингапуре другая жительница Новосибирска, Ульяна Кофанова, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018.

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