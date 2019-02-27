Сибирячки получили титулы на международном конкурсе красоты в Сингапуре
Из Новосибирска на конкурс поехали три девушки — две из них стали вице-миссис
Две жительницы Новосибирска Анастасия Русакова и Галина Сауленко заняли призовые места на международном конкурсе красоты Mrs Global UNIVERSE 2019, который проходил в Сингапуре.
В конкурсе соревновались участницы из 22 стран.
«Из России, а именно из Новосибирска, было три участницы: Анастасия Гнат (представляла Крым), Галина Сауленко (представляла Сибирь) и Анастасия Русакова (представляла Россию)», — рассказала корреспонденту НГС директор международных конкурсов красоты Яна Соловьева. Она пояснила, что Россия — большая страна, поэтому для участия в конкурсе отобрали трёх девушек, а у Анастасии Гнат при этом есть «крымские корни».
Конкурс красоты шёл 6 дней, за это время участницы проходили разные этапы — фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Малайзии.
«Финальное шоу включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс», — рассказала Яна Соловьёва.
Всего на конкурсе было 5 призовых мест — два их них взяли участницы из Новосибирска.
«Галина Сауленко стала 3rd runner up Mrs Global UNIVERSE 2019 (3-я вице-миссис — это четвертое место).
Анастасия Русакова стала 1st runner up Mrs Global 2019 (1-я вице-миссис, это второе место). Это уникальный случай, когда из пяти мест два стали нашими», — подчеркнула Яна Соловьёва.
Пятое место досталось представительнице Филиппин, третье место — участнице из Сингапура. Победу одержала представительница Нидерландов.
Яна Соловьёва отметила, что получила премию за то, что продемонстрировала настойчивость, несмотря на трудности — россиянкам непросто попасть на конкурс в Сингапур, — а также за то, что положительно влияет на жизнь окружающих.
В прошлом году в Сингапуре другая жительница Новосибирска, Ульяна Кофанова, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Яной Соловьёвой