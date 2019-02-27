Сибирячки получили титулы на международном конкурсе красоты в Сингапуре

Из Новосибирска на конкурс поехали три девушки — две из них стали вице-миссис

Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва





Две жительницы Новосибирска Анастасия Русакова и Галина Сауленко заняли призовые места на международном конкурсе красоты Mrs Global UNIVERSE 2019, который проходил в Сингапуре.





В конкурсе соревновались участницы из 22 стран.





«Из России, а именно из Новосибирска, было три участницы: Анастасия Гнат (представляла Крым), Галина Сауленко (представляла Сибирь) и Анастасия Русакова (представляла Россию)», — рассказала корреспонденту НГС директор международных конкурсов красоты Яна Соловьева. Она пояснила, что Россия — большая страна, поэтому для участия в конкурсе отобрали трёх девушек, а у Анастасии Гнат при этом есть «крымские корни».





Конкурс красоты шёл 6 дней, за это время участницы проходили разные этапы — фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Малайзии.





«Финальное шоу включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, вечерних платьях, интеллектуальный конкурс», — рассказала Яна Соловьёва.





Всего на конкурсе было 5 призовых мест — два их них взяли участницы из Новосибирска.





«Галина Сауленко стала 3rd runner up Mrs Global UNIVERSE 2019 (3-я вице-миссис — это четвертое место).





Анастасия Русакова стала 1st runner up Mrs Global 2019 (1-я вице-миссис, это второе место). Это уникальный случай, когда из пяти мест два стали нашими», — подчеркнула Яна Соловьёва.





Пятое место досталось представительнице Филиппин, третье место — участнице из Сингапура. Победу одержала представительница Нидерландов.





Анастасия Гнат (представляла Крым), Анастасия Русакова (представляла Россию), Галина Сауленко (представляла Сибирь)





Среди конкурсов на финальном шоу был выход в народных костюмах





Сама Яна Соловьёва получила во время церемонии премию Asia Pacific Queen of substance DIAMOND QUEEN AWARD — теперь она единственная в России, кто облагает этой премией.





Яна Соловьёва отметила, что получила премию за то, что продемонстрировала настойчивость, несмотря на трудности — россиянкам непросто попасть на конкурс в Сингапур, — а также за то, что положительно влияет на жизнь окружающих.





Слева направо: призеры конкурса Галина Сауленко и Анастасия Русакова, участница Анастасия Гнат, директор конкурса Яна Соловьёва





В прошлом году в Сингапуре другая жительница Новосибирска, Ульяна Кофанова, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018.