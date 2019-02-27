Хостел в квартире на «Студенческой» закрыли после жалоб жителей

На хостел пожаловались жители дома — они попросили прокуроров проверить «Радужный»

Жители дома на улице Блюхера, 43 в Ленинском районе Новосибирска пожаловались в городскую прокуратуру на хостел «Радужный» — оказалось, что владельцы допустили много грубых нарушений, и хостел пришлось закрыть.







Хостел располагался в одной из квартир хрущёвки на Блюхера, 43 рядом с метро «Студенческая». Жильцы попросили прокуратуру проверить законность размещения хостела.







Как рассказала сегодня корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук, проверка прошла 26 февраля и выявила множество грубых нарушений — в основном они были связаны с пожарной безопасностью.





По данным прокуратуры, в хостеле не было ни планов эвакуации, ни пожарной сигнализации, ни огнетушителей. Также в «Радужном» не было отдельного входа — постояльцы попадали в него через подъезд.





«В хостелах должны соблюдаться применимые требования пожарной безопасности, в том числе необходимо наличие противопожарного оборудования и инвентаря, планов эвакуации, инструкций о действиях персонала и проживающих в случае пожара и чрезвычайных ситуациях в жилых комнатах/номерах и в общих зонах хостела, оборудование противопожарными средствами», — пояснила помощник прокурора.







Прокуратура закрыла хостел, а также возбудила дело из-за нарушения требований пожарной безопасности и отправила иск в Ленинский суд о запрете использования жилого помещения не по назначению. Как уточнила Марина Ящук, если все нарушения будут устранены, прокуратура снимет запрет.







Однако руководство хостела решило закрыть его навсегда. Директор «Радужного» Виктория Бибнева коротко сообщила НГС, что хостел работал с 2015 года и до этой проверки прокуратуры на него никто не жаловался. Сейчас же, по словам директора, он закрывается «по семейным обстоятельствам».





Ранее прокуроры Железнодорожного района ополчились на хостел в девятиэтажке у вокзала — проверка началась после жалоб жильцов на постояльцев, которые шумели и портили имущество.

