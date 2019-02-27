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Город

Видео: громкие вороны облюбовали себе место для ночёвок в центре Новосибирска

Очень скоро они улетят, но пока будут вопить каждый вечер

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Вороны стали массово садиться на деревья возле ДК Октябрьской революции

Фото: Густаво Зырянов

Вороны выбрали себе место для ночёвок на деревьях на улице Ленина в центре Новосибирска — по вечерам они громкой шумят недалеко от ДК Октябрьской революции.

«Это не гнездование и не погода. Это ночёвки, они имеют временный характер, спонтанный», — объяснил поведение птиц заместитель директора по научной работе Института экологии и систематики животных СО РАН Лев Вартапетов.

Вартапетов отметил, что вороны выбирают места, которые кажутся им безопасными, также к стае ворон могут прибиваться галки, которые тоже создают дополнительный шум.

«Гнездование у них наступает в начале апреля — ещё рано для этого», — добавил биолог.

На прошлой неделе в Новосибирске заметили редкую для города птицу — чернозобого дрозда, который залетел в дендрологический парк.

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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова

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Елена Громкова

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вороны

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
27 фев 2019 в 20:15

Вороны - очень полезны для эко-системы города

Свистун-с-приплясом
27 фев 2019 в 20:30

Хостел на птичий манер)))

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Доктoр
27 фев 2019 в 20:26

Каркуша прилетела ;) Это мой любимый персонаж из всеми любимой телепередачи ;)

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