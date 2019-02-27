Видео: громкие вороны облюбовали себе место для ночёвок в центре Новосибирска

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Вороны стали массово садиться на деревья возле ДК Октябрьской революции
Вороны выбрали себе место для ночёвок на деревьях на улице Ленина в центре Новосибирска — по вечерам они громкой шумят недалеко от ДК Октябрьской революции.
«Это не гнездование и не погода. Это ночёвки, они имеют временный характер, спонтанный», — объяснил поведение птиц заместитель директора по научной работе Института экологии и систематики животных СО РАН Лев Вартапетов.
Вартапетов отметил, что вороны выбирают места, которые кажутся им безопасными, также к стае ворон могут прибиваться галки, которые тоже создают дополнительный шум.
«Гнездование у них наступает в начале апреля — ещё рано для этого», — добавил биолог.
На прошлой неделе в Новосибирске заметили редкую для города птицу — чернозобого дрозда, который залетел в дендрологический парк.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова