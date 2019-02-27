Видео: громкие вороны облюбовали себе место для ночёвок в центре Новосибирска

Вороны выбрали себе место для ночёвок на деревьях на улице Ленина в центре Новосибирска — по вечерам они громкой шумят недалеко от ДК Октябрьской революции.

«Это не гнездование и не погода. Это ночёвки, они имеют временный характер, спонтанный», — объяснил поведение птиц заместитель директора по научной работе Института экологии и систематики животных СО РАН Лев Вартапетов.

Вартапетов отметил, что вороны выбирают места, которые кажутся им безопасными, также к стае ворон могут прибиваться галки, которые тоже создают дополнительный шум.