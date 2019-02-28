Кормят вкусно, но везде полиция: новосибирские спортсмены приехали на Универсиаду

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Новосибирцы Денис Петров (справа) и Сергей Ган сыграют за сборную России по хоккею с мячом на Универсиаде-2019
Новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм. Как говорят спортсмены, в Красноярске много полицейских и по всему городу идёт подготовка к соревнованиям.
«Заселили нас в деревню Универсиады — это территория университета, все сборные живут в новых общежитиях по два человека в комнате, которые после Универсиады останутся студентам. Условия и организация отличные. Кушаем в столовой, шведский стол, выбор большой. В Красноярске чувствуется атмосфера большого праздника: везде баннеры, волонтёры, полиция», — рассказал игрок в хоккей с мячом Денис Петров.
Так выглядит комната общежития, где живут новосибирские хоккеисты.
Как можно заметить, снег тщательно убрали с тротуара и проезжей части вокруг общежития.
Лыжник Андрей Собакарёв рассказал корреспонденту, что сейчас подготовка к Универсиаде в Красноярске видна на каждом углу.
«По атмосфере все очень серьезно, даже чересчур. Это не всегда удобно для спортсменов, но в плане безопасности все на высоте. К размещению претензий нет: тут не пять звезд, но довольно прилично», — рассказал лыжник Андрей Собакарёв.
Первая в России зимняя Универсиада пройдёт 2–12 марта 2019 года в Красноярске. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Новосибирскую область на соревнованиях представят 11 человек — среди них 8 спортсменов, судья и тренер сборной России по хоккею с мячом. В конце февраля хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что их нападающий Александр Шаров также получил вызов в студенческую сборную.
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Дарья Януш
Фото Дениса Петрова