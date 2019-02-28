Кормят вкусно, но везде полиция: новосибирские спортсмены приехали на Универсиаду

Новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм. Как говорят спортсмены, в Красноярске много полицейских и по всему городу идёт подготовка к соревнованиям.

«Заселили нас в деревню Универсиады — это территория университета, все сборные живут в новых общежитиях по два человека в комнате, которые после Универсиады останутся студентам. Условия и организация отличные. Кушаем в столовой, шведский стол, выбор большой. В Красноярске чувствуется атмосфера большого праздника: везде баннеры, волонтёры, полиция», — рассказал игрок в хоккей с мячом Денис Петров.