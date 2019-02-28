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Спорт
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Кормят вкусно, но везде полиция: новосибирские спортсмены приехали на Универсиаду

Сибиряки рассказали, как в Красноярске готовятся к Универсиаде

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Новосибирцы Денис Петров (справа) и Сергей Ган сыграют за сборную России по хоккею с мячом на Универсиаде-2019

Фото: Денис Петров

Новосибирские спортсмены прибыли в Красноярск и заселились в спортивный городок Универсиады-2019 — атлеты рассказали корреспонденту НГС, где они живут и как город готовится к студенческим Играм. Как говорят спортсмены, в Красноярске много полицейских и по всему городу идёт подготовка к соревнованиям.

«Заселили нас в деревню Универсиады — это территория университета, все сборные живут в новых общежитиях по два человека в комнате, которые после Универсиады останутся студентам. Условия и организация отличные. Кушаем в столовой, шведский стол, выбор большой. В Красноярске чувствуется атмосфера большого праздника: везде баннеры, волонтёры, полиция», — рассказал игрок в хоккей с мячом Денис Петров.

Участников селят по двое в комнату, в каждой — постельное бельё с символикой Игр

Фото: Денис Петров

Так выглядит комната общежития, где живут новосибирские хоккеисты.

Общежитие, где сейчас живут спортсмены

Фото: Денис Петров

Как можно заметить, снег тщательно убрали с тротуара и проезжей части вокруг общежития.

На обед после тренировки спортсменам дают курицу, говядину, свежие овощи и макароны с сыром

Фото: Денис Петров

Лыжник Андрей Собакарёв рассказал корреспонденту, что сейчас подготовка к Универсиаде в Красноярске видна на каждом углу.

«По атмосфере все очень серьезно, даже чересчур. Это не всегда удобно для спортсменов, но в плане безопасности все на высоте. К размещению претензий нет: тут не пять звезд, но довольно прилично», — рассказал лыжник Андрей Собакарёв.

Первая в России зимняя Универсиада пройдёт 2–12 марта 2019 года в Красноярске. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Новосибирскую область на соревнованиях представят 11 человек — среди них 8 спортсменов, судья и тренер сборной России по хоккею с мячом. В конце февраля хоккейный клуб «Сибирь» сообщил, что их нападающий Александр Шаров также получил вызов в студенческую сборную.

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Дарья Януш
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КОММЕНТАРИИ (15)

С той стороны
28 фев 2019 в 10:15

Далеко не спортивное питание , белка мало и углеводы не правильные . Вот вода - правильная, тут мы на высоте .

Алекс
28 фев 2019 в 10:28

Привезли белый снег и рассыпали на тротуары?

кормчий
28 фев 2019 в 10:09

Молодцы красноярцы, так держать

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