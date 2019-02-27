Фоторепортаж: МЧС вывело на улицу сотрудников бизнес-центра на Фрунзе

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В бизнес-центре, из которого эвакуировали сотрудников, 21 этаж
Сегодня, 27 февраля, новосибирские пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе — ради этого из здания вывели сотрудников.
«По замыслу, пожар на 20-м этаже, горит одно из офисных помещений. Здесь мы не отрабатываем процесс спасения, здесь мы отрабатываем взаимодействие и действие, имитируем подачу воды условно, не на 20-й, а порядок выше этаж — 50-й», — объяснил начальник службы пожаротушения Максим Горошеня.
В мае 2018 года НГС рассказывал о ночных учениях в метро — по их легенде, пассажиров эвакуировали из сломавшегося и загоревшегося поезда.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
В здании единственная лестница. Узкая. Двери с этажей открываются внутрь лестничных пролетов и когда люди в большом количестве спускаются вниз двери с этажа открыть просто невозможно. Центральный холл на 1 м этаже - турникеты стоят вплотную к дверям лифтовых фойе. В случае экстренного покидания здания из фоей лифтов будет давка, равно как и на лестнице. Пожарная лестница снаружи здания так и не была открыта. С парковок подземных этажей в случае ЧП вообще выбраться будет невозможно... Толку от ваших учений - глаза разуйте