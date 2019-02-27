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usd 65.62
eur 74.49
Город
Фоторепортаж

Фоторепортаж: МЧС вывело на улицу сотрудников бизнес-центра на Фрунзе

Пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота»

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В бизнес-центре, из которого эвакуировали сотрудников, 21 этаж 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 27 февраля, новосибирские пожарные провели учения в бизнес-центре «Новая высота» на Фрунзе — ради этого из здания вывели сотрудников.

«По замыслу, пожар на 20-м этаже, горит одно из офисных помещений. Здесь мы не отрабатываем процесс спасения, здесь мы отрабатываем взаимодействие и действие, имитируем подачу воды условно, не на 20-й, а порядок выше этаж — 50-й», — объяснил начальник службы пожаротушения Максим Горошеня.

На учениях отрабатывали действия пожаро-спасательных подразделений в высоких зданиях

Фото: Александр Ощепков / НГС

Учения провёл начальник службы пожаротушения Максим Горошеня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Горошеня отметил, что высотные здания оборудуются противопожарными лифтами, которые при пожаре могут запустить только сотрудники МЧС

Фото: Александр Ощепков / НГС

Работу пожарных в высоких зданиях усложняет количество помещений, которые надо проверить, рассказал Горошеня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Также на учениях отрабатывали взаимодействие спасателей и администрации здания 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В требованиях пожарной безопасности к высотным зданиям — обязательное наличие незадымляемых лестничных клеток

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синими флажками во время учений пожарные отметили задымлённые зоны

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня пожарные испытывали мотопомпу, которая позволяет доставлять воду на верхние этажи зданий

Фото: Александр Ощепков / НГС

В мае 2018 года НГС рассказывал о ночных учениях в метро — по их легенде, пассажиров эвакуировали из сломавшегося и загоревшегося поезда.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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Елена Громкова

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КОММЕНТАРИИ (1)

Den
27 фев 2019 в 18:13

В здании единственная лестница. Узкая. Двери с этажей открываются внутрь лестничных пролетов и когда люди в большом количестве спускаются вниз двери с этажа открыть просто невозможно. Центральный холл на 1 м этаже - турникеты стоят вплотную к дверям лифтовых фойе. В случае экстренного покидания здания из фоей лифтов будет давка, равно как и на лестнице. Пожарная лестница снаружи здания так и не была открыта. С парковок подземных этажей в случае ЧП вообще выбраться будет невозможно... Толку от ваших учений - глаза разуйте

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