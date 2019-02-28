Один бил, другие снимали: школьник попал в больницу после удара ногой по голове

Ученика школы № 199 сверстники обижают не первый раз — похожий случай был и в декабре 2017 года

В Новосибирске 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — теперь мать избитого подростка добивается возбуждения уголовного дела.

Семиклассника избили 16 января, когда он шёл из школы № 199 на улице Лазурной в Октябрьском районе города к своей бабушке, которая живёт неподалёку, на улице Высоцкого, рассказала корреспонденту НГС мать пострадавшего Ольга Генцелева.

«У меня дочка с инвалидностью, и поэтому к нам так и относятся, и дети его именно поэтому забивают. Даже сейчас, когда брали у детей пояснения, там одна девочка написала, что она ненавидит <…> [моего сына], ненавидит, потому что у него вся семья придурочная, понимаете? <…> И вот эта именно девочка, она попросила мальчика, своего бойфренда, разобраться с <…> [моим сыном], избить его», — пояснила мать пострадавшего подростка.



По словам сибирячки, сверстник, владеющий приёмами единоборств, напал на её сына возле магазина «Пятёрочка» на Лазурной, 24. «Он его стал провоцировать на драку, на конфликтную ситуацию. Ребёнок не вёлся, и он стал его бить», — описала ситуацию Ольга Генцелева.

Она пояснила, что ровесник несколько раз ударил её сына по голове кулаками и убежал вперёд. Когда пострадавший школьник прошел несколько домов, он увидел своего обидчика вместе с ещё несколькими подростками. Стычка продолжилась: семиклассник, по словам матери, получил от обидчика ногой в грудь. Позже возле супермаркета «Мария-Ра» на Высоцкого, 41/1 сверстник в присутствии других подростков ударил пострадавшего ногой по голове. От удара мальчик упал.

«Все дети говорят в своих показаниях: <…> [мой сын] не кричал, не матерился, <…> был спокойным, не нападал <…>, он даже не защищался», — рассказала Ольга Генцелева.

По словам Генцелевой, собравшиеся подростки смеялись и снимали избиение её ребёнка на видео — после драки эта запись разошлась по всей школе.



Видео есть в распоряжении редакции НГС — на нём один подросток пинает другого по голове. Мы не публикуем запись из этических соображений. «Его унизили, оскорбили, избили и ещё насмеялись, понимаете? <...> Они смеялись, хихикали, издевались над всем этим, снимали этот процесс. <...> Я хочу, чтобы виновные понесли наказание», — пояснила мама пострадавшего мальчика.

Она уточнила, что после того, как оппонент пнул её ребёнка по голове, на подростков обратил внимание прохожий — он и защитил избитого семиклассника. Тот в это время стоял, опустив распухшую голову, и держал в руках разбитые очки. Прохожий довёл мальчика до дома — семиклассник шёл шаткой походкой и не разговаривал. Бабушка пострадавшего вызвала скорую помощь, а его мама позвонила в полицию.

Как рассказала Ольга Генцелева, в детской больнице № 1 подросток провёл несколько дней — его отпустили домой только 23 января. В выписной справке, копия которой есть в редакции НГС, говорится о том, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы лица.



Сейчас избитый подросток не ходит в школу — его перевели на домашнее обучение. А мама добивается наказания для обидчиков сына, причём не только для того, кто его ударил, но и для других подростков, которые были рядом и одобряли происходящее. Семья пострадавшего хочет, чтобы полиция возбудила уголовное дело, поставила на учёт детей и наказала их родителей.

По словам Ольги Генцелевой, сверстники избивают её сына не в первый раз. Похожий случай был в декабре 2017 года. Сейчас мать пострадавшего мальчика ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит, насколько тяжкий вред причинён здоровью её сына во время последнего конфликта с ровесником. «По факту нанесения телесных повреждений в отделе полиции № 6 проводится проверка», — коротко прокомментировали этот случай в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как пояснил директор школы № 199 Александр Воротников, конфликт между подростками произошёл во внеурочное время. Но после того, как в школе узнали о случившемся, в ситуации разбиралась соцпедагог.

