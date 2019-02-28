Один бил, другие снимали: школьник попал в больницу после удара ногой по голове

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Ученика школы
В Новосибирске 13-летнего мальчика ударил сверстник, а ещё несколько школьников смеялись и снимали это на видео — теперь мать избитого подростка добивается возбуждения уголовного дела.
Семиклассника избили 16 января, когда он шёл из школы
«У меня дочка с инвалидностью, и поэтому к нам так и относятся, и дети его именно поэтому забивают. Даже сейчас, когда брали у детей пояснения, там одна девочка написала, что она ненавидит <…> [моего сына], ненавидит, потому что у него вся семья придурочная, понимаете? <…> И вот эта именно девочка, она попросила мальчика, своего бойфренда, разобраться с <…> [моим сыном], избить его», — пояснила мать пострадавшего подростка.
По словам сибирячки, сверстник, владеющий приёмами единоборств, напал на её сына возле магазина «Пятёрочка» на Лазурной, 24. «Он его стал провоцировать на драку, на конфликтную ситуацию. Ребёнок не вёлся, и он стал его бить», — описала ситуацию Ольга Генцелева.
Она пояснила, что ровесник несколько раз ударил её сына по голове кулаками и убежал вперёд. Когда пострадавший школьник прошел несколько домов, он увидел своего обидчика вместе с ещё несколькими подростками. Стычка продолжилась: семиклассник, по словам матери, получил от обидчика ногой в грудь. Позже возле супермаркета «Мария-Ра» на Высоцкого, 41/1 сверстник в присутствии других подростков ударил пострадавшего ногой по голове. От удара мальчик упал.
«Все дети говорят в своих показаниях: <…> [мой сын] не кричал, не матерился, <…> был спокойным, не нападал <…>, он даже не защищался», — рассказала Ольга Генцелева.
По словам Генцелевой, собравшиеся подростки смеялись и снимали избиение её ребёнка на видео — после драки эта запись разошлась по всей школе.
Видео есть в распоряжении редакции НГС — на нём один подросток пинает другого по голове. Мы не публикуем запись из этических соображений.
«Его унизили, оскорбили, избили и ещё насмеялись, понимаете? <...> Они смеялись, хихикали, издевались над всем этим, снимали этот процесс. <...> Я хочу, чтобы виновные понесли наказание», — пояснила мама пострадавшего мальчика.
Она уточнила, что после того, как оппонент пнул её ребёнка по голове, на подростков обратил внимание прохожий — он и защитил избитого семиклассника. Тот в это время стоял, опустив распухшую голову, и держал в руках разбитые очки. Прохожий довёл мальчика до дома — семиклассник шёл шаткой походкой и не разговаривал. Бабушка пострадавшего вызвала скорую помощь, а его мама позвонила в полицию.
Как рассказала Ольга Генцелева, в детской больнице
Сейчас избитый подросток не ходит в школу — его перевели на домашнее обучение. А мама добивается наказания для обидчиков сына, причём не только для того, кто его ударил, но и для других подростков, которые были рядом и одобряли происходящее.
Семья пострадавшего хочет, чтобы полиция возбудила уголовное дело, поставила на учёт детей и наказала их родителей.
По словам Ольги Генцелевой, сверстники избивают её сына не в первый раз. Похожий случай был в декабре 2017 года. Сейчас мать пострадавшего мальчика ждёт результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит, насколько тяжкий вред причинён здоровью её сына во время последнего конфликта с ровесником.
«По факту нанесения телесных повреждений в отделе полиции
Как пояснил директор школы
В школе пришли к выводу, что в ссоре виноваты обе стороны: перед тем как получить ногой по голове, семиклассник бросил в оппонента бутылку.
При этом вторая сторона готова была извиниться перед пострадавшим семиклассником, но его мама Ольга Генцелева отказалась разбираться в ситуации на уровне школы, сообщил Александр Воротников.
По словам директора, у сына Ольги Генцелевой много положительных сторон: он смышлёный, интересуется химией и информатикой, пытается быть лидером, но у него не всегда это получается.
«Парень он неплохой, но видно, не хватает ему папы, и он любит, чтобы всё внимание было [направлено] именно на него. И у него конфликты с классом получаются: если что-то не по нему, он может тетрадь бросить или обозвать как-то, и вот эта обратная реакция — она среди ребятишек идёт», — пояснил Александр Воротников.
Связаться с семьёй второго участника ссоры корреспонденту НГС не удалось.
Осенью прошлого года серьёзный конфликт между учениками случился в другой школе Октябрьского района —
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова
вот зачем сейчас директор копается в семье ребенка и делает выводы что ребёнку "не хватает папы и и вот поэтому он всё внимание тянет на себя".
какая бы не была семья, черепномозговая травма с госпитализацией - это уголовное преступление.
вокруг моих детей тоже много ребят сложных, где-то неприятных, проблемных и тд. но необходимо всегда (!) вкладывать своему дитю, что трогать кого-то он не имеет никакого права!!!!
Наказывать, обязательно наказывать! Всех, и детей, и их родителей! Мальчишку жалко, перевести бы его в нормальную школу, загнобят ведь. Как дело обстоит с социальным педагогом в школе? Он есть? Проводилась ли какая-то работа с этими подростками?
это не "обратная реакция" среди "ребятишек" это злоба и скудоумие. не от хорошей жизни конечно. уверен у них у всех неблагополучные семьи (у каждого - неблагополучные в чём-то по-своему). как минимум половине из них ровным счетом ничего не светит в жизни. но возможно четверть поумнеет когда-нибудь.