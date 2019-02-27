Все за «Солярисом» и «Камри»: названы самые ликвидные машины с пробегом

Как уточнили аналитики CarPrice, для оценки ликвидности используется специальная формула, учитывающая общее число машин конкретной модели в продаже за последние 45 дней и средний срок продажи этого автомобиля.

Проще и быстрее всего в массовом сегменте будет продаваться корейский Hyundai Solaris с мотором 1,6 литра и коробкой-автоматом. В премиальном сегменте можно быстро избавиться от Mercedes-Benz E-klasse с мотором 2,0 и АКПП.

Крупнейшая аукционная компания CarPrice назвала самые ликвидные автомобили на вторичном рынке в возрасте 3–5 лет.

В топ-5 ликвидных массовых авто также вошли корейский KIA Rio c 1,6-литровым мотором и автоматом, Lada Granta седан с 1,6-литровым мотором на механике, Toyota Camry 2,5 литра на автомате и Chevrolet Niva 1,7 литра на механике.

«По "Солярису": самая практичная машина — это та, на которой ездят таксисты. Очень высокие пробеги, сложная эксплуатация, и тем не менее большинство автопарков — это Hyundai Solaris. Очень дешёвое обслуживание, высокая надёжность. У нас эти машины приезжают масло поменять, колодки, ремни. Без глобальных проблем с двигателем или коробкой», — прокомментировал автомобильный эксперт, руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.

В премиальном же сегменте помимо Mercedes-Benz E-klasse в лидеры выбились Mercedes-Benz C-klasse, Audi Q5, Lexus NX и BMW X5.

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