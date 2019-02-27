«Работодатель выяснял дату зачатия»: суд встал на сторону уволенной беременной сотрудницы Bershka

Теперь популярный бренд одежды должен выплатить сибирячке 270 тысяч рублей

Сибирячка оформляла витрины Bershka во многих городах России, а затем её неожиданно уволили
Сибирячка оформляла витрины Bershka во многих городах России, а затем её неожиданно уволили


Сегодня, 27 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска заставил компанию Bershka восстановить в должности 33-летнюю оформительницу витрин, которую неожиданно уволили во время беременности. На сторону уволенной сибирячки встала и прокуратура.


Сибирячка Елена А. (она попросила не указывать фамилию в новости) подала иск к компании ООО «Бершка СНГ», которая неожиданно сократила её после 10 лет работы — она трудилась сначала менеджером, потом директором отдела, а в последние годы оформляла витрины по всей сети магазинов в России.


Вскоре выяснилось, что Елена была беременна до даты сокращения, но несмотря на то, что Трудовой кодекс запрещает увольнять беременных сотрудниц, компания не предложила девушке вернуть работу. Тогда сибирячке пришлось восстанавливаться в должности через суд.


По словам адвоката сибирячки Елены Пешковой из коллегии «Потапов и партнёры», представители «Бершки» пришли только на третье судебное заседание, которое состоялось уже после публикации материала на НГС. Сама компания утверждала в беседе с НГС, что вообще не знает о таком судебном процессе.


Елена Пешкова отметила, что компания настаивала на медицинской экспертизе, а также вела себя в суде «абсолютно неэтично».


«По такой категории дел вообще никаких экспертиз медицинских проводиться даже и не может. Если документация подлинная и не вызывает ни у кого сомнений, [то экспертиза не нужна]. 


Они (представители компании. — Прим. ред.) говорят: "Да, документы подлинные, но мы хотим выяснять вплоть до даты зачатия"», — рассказала адвокат.


В декабре стороны пытались решить вопрос мирным путём, но этого сделать не удалось из-за того, что их позиции сильно расходились.


Прокуратура района поддержала уволенную сибирячку, в то время как представители «Бершки» были категорически против её восстановления на работе, сообщила НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова.


«Они категорически возражали против удовлетворения исковых требований, говорили о том, что увольнение является законным, что процедура не была нарушена.


Сегодня суд признал её увольнение незаконным, восстановил её на работе, взыскал [зарплату за] время вынужденного прогула в размере 264 562 рублей и моральный вред 4 тысячи [рублей]», — описала помощник прокурора.


Сама Елена А. рассказала, что исход судебного процесса её устроил — хотя изначально она писала в иске о компенсации морального вреда размером в 70 тысяч рублей. Она затруднилась сказать, будет ли в дальнейшем оставаться на этой работе.


«Я так понимаю, что позиции этой не будет, когда мне надо будет выходить, видимо, на работу. Но я думаю, что потом я тоже буду связываться с юристом <…> Потому что один раз уже обманули нас с сокращением, оказалось, что это совершенно не сокращение было, потом будем смотреть», — добавила Елена.


Решение суда в законную силу ещё не вступило — и ответчик вправе обжаловать его.


Корреспондент НГС отправила запрос в российское представительство Inditex (корпорация объединяет бренды Bershka, Zara, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius и другие) — компания пока не ответила на вопросы о планах обжаловать решение.


Ранее начальник отдела кадров областного МВД восстановился в должности через Октябрьский суд — его работодателя обязали немедленно взять работника обратно, а также заплатить ему 250 тысяч рублей.

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