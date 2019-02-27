Пассажиры метро спасли мужчину, который упал на рельсы перед поездом

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На рельсах оказался 20-летний новосибирец
Днём в среду, 27 февраля, на станции метро «Заельцовская» мужчина упал на рельсы перед подъезжающим к станции составом — его достали с путей другие пассажиры, а потом задержали полицейские.
По информации очевидцев в социальных сетях, машинист поезда метро успел затормозить перед оказавшимся на рельсах мужчиной. После происшествия спасшегося пассажира задержали полицейские.
В метрополитене корреспонденту НГС подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что на рельсах оказался пассажир 1999 года рождения, — случай произошел в 15:58.
«[Он] был задержан сотрудниками полиции, в настоящий момент ведётся разбирательство», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского метрополитена.
В областном управлении полиции корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
В сентябре прошлого года на станции метро «Площадь Ленина» под поезд едва не попал мужчина — он остался жив.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54
а чего разбираться, и так понятно, ипотечник потерявший работу с кучей кредитов.
20 лет, в ипотеку еще успел влезть. Любофф или влияние приближающейся весны.