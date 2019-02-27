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usd 65.62
eur 74.49
Происшествия

Пассажиры метро спасли мужчину, который упал на рельсы перед поездом

Машинист успел затормозить, когда увидел на путях человека

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На рельсах оказался 20-летний новосибирец

Фото: vk.com/act54

Днём в среду, 27 февраля, на станции метро «Заельцовская» мужчина упал на рельсы перед подъезжающим к станции составом — его достали с путей другие пассажиры, а потом задержали полицейские.

По информации очевидцев в социальных сетях, машинист поезда метро успел затормозить перед оказавшимся на рельсах мужчиной. После происшествия спасшегося пассажира задержали полицейские.  

В метрополитене корреспонденту НГС подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что на рельсах оказался пассажир 1999 года рождения, — случай произошел в 15:58.

«[Он] был задержан сотрудниками полиции, в настоящий момент ведётся разбирательство», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирского метрополитена.

В областном управлении полиции корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


В сентябре прошлого года на станции метро «Площадь Ленина» под поезд едва не попал мужчина — он остался жив. 

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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54

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Александр Сильченко

ТЕГИ

Новосибирский метрополитен

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КОММЕНТАРИИ (4)

вангую
27 фев 2019 в 16:57

а чего разбираться, и так понятно, ипотечник потерявший работу с кучей кредитов.

еще одна ванга
27 фев 2019 в 17:01

20 лет, в ипотеку еще успел влезть. Любофф или влияние приближающейся весны.

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
27 фев 2019 в 16:59

Бездельник. Нарушил общественный порядок.

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