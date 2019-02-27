Пассажиры метро спасли мужчину, который упал на рельсы перед поездом

Днём в среду, 27 февраля, на станции метро «Заельцовская» мужчина упал на рельсы перед подъезжающим к станции составом — его достали с путей другие пассажиры, а потом задержали полицейские.

По информации очевидцев в социальных сетях, машинист поезда метро успел затормозить перед оказавшимся на рельсах мужчиной. После происшествия спасшегося пассажира задержали полицейские.



В метрополитене корреспонденту НГС подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что на рельсах оказался пассажир 1999 года рождения, — случай произошел в 15:58.