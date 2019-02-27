«Он назвал нас идиотами и рабами»: новосибирцев возмутило заявление известного блогера

Жителей микрорайона «Просторный» возмутил пост в блоге Ильи Варламова





Жители жилого комплекса «Просторный» в Кировском районе Новосибирска возмутились постом Ильи Варламова, который он опубликовал в своём блоге накануне. В тексте блогер резко высказался про состояние домов и жилмассива в целом. «Бараки для рабов лучше выглядят», — заявил Варламов.





Новосибирцы, которые живут (или купили, но еще не въехали в свои квартиры) в «Просторном», со вчерашнего вечера обсуждают заявление блогера в своих группах в социальной сети «ВКонтакте» и в чатах инвесторов.





«Всё, что написали про лифты, работу "управляйки" и т. п., — всё враньё», — категорично заявила НГС жительница микрорайона Елена. «Он назвал людей идиотами и рабами, самовыразился, получил удовольствие, молодец. <...> Я живу с мужем и двумя детьми, тепло, уютно, нормально. Осенью были проблемы с отоплением, но так было везде. Потом вcё наладилось. Из какого-то хоррора даже не могу ничего вспомнить», — рассказала НГС возмущенная жительница «Просторного» Наталья.





«Я прям смеялась, читая его статью. Понятно, что стройка ещё идёт и вид у жилмассива не такой приглядный. Мусора в подъездах нет, если только не найдется сосед, который решит, что он вправе его складировать там. У нас в доме такое было, и мы теперь с соседями следим за этим. Перила ставят, как показала практика, перед самой выдачей ключей. Если перила поставили, то через пару недель начнут выдавать ключи. У людей это уже как примета», — добавляет живущая в микрорайоне Александра Катаргина.





По словам председателя ПЖСК «Просторный Квартал-2» Олега Басалаева, компания не впервые столкнулась с нападками в свой адрес.





«На сегодняшний день "Просторный" — это очень масштабный проект, где мы начали выдавать инвесторам ключи для ремонта на всех домах. Ещё год назад многие говорили о том, что этого не будет никогда. Однако, кто бы что ни говорил, мы продолжаем работать и облагораживать микрорайон. Кроме того, на данный момент, пожалуй, никто в городе не предлагает подобное жилье по стоимости квадратного метра, как у нас. Мы предполагаем, что это может быть заказ от наших конкурентов», — прокомментировал он.





Илья Варламов не впервые критикует Новосибирск. В 2013 году он прогулялся по городу и заявил, что его неплохо было бы отмыть: тогда еще мэр Владимир Городецкий признал, что блогер прав и «надо навести порядок».