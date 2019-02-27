Ищи свой дом на карте: в 55 многоэтажках появятся новые лифты

Первые новые лифты появятся в 13 домах Новосибирска





Региональный Фонд модернизации ЖКХ объявил о том, что планирует отремонтировать или заменить лифты в 55 домах Новосибирска и области — на первые 60 лифтов региональный оператор потратит почти 118 миллионов.







Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, новые лифты появятся в домах на правом берегу — в Калининском, Центральном, Октябрьском, Советском и Первомайском районах. Начальная максимальная сумма контракта — 117,7 миллиона рублей. Аукцион проведут 22 марта. НГС составил карту со всеми адресами, в которых планируется ремонт.









Как уточнил корреспонденту НГС инженер отдела организации капитального ремонта Фонда модернизации ЖКХ Андрей Кожевников, всего в 2019 году будут отремонтированы или заменены 136 лифтов (в том числе в одном доме могут менять лифты сразу в нескольких подъездах. — Прим. ред.).





«В настоящий момент размещается аукционная документация на 14 домов (один из них в Бердске. — Прим. ред.). <...> 60 лифтов. Готовится документация ещё на 14 домов, порядка 76 лифтов. В настоящий момент сделан запрос в департамент, чтобы управляющие компании предоставили документы в виде сканов на лифты.







Эта та документация, которая размещается на аукционе. Я думаю, что это будет ближе к лету. Это будет зависеть от того, как быстро управляющие компании смогут направить нам документацию», — сообщил Андрей Кожевников.







По словам руководителя сектора планово-экономического отдела Фонда модернизации ЖКХ Натальи Базыровой, всего в этом году ремонт лифтов запланирован в 55 домах.





«В краткосрочном плане капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области на 2019 год запланирован ремонт лифтов в 55 домах.





На 14 домов аукцион объявлен, на остальные дома документы в процессе подготовки», — говорится в ответе на официальный запрос корреспондента НГС за подписью Базыровой.





В октябре 2018 года НГС публиковал список домов, которые отремонтируют в 2019 году, — всего мэрия включила в список 291 многоквартирный дом, подлежащий капремонту, во всех районах города.