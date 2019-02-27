Последний день зимы начнётся с магнитной бури

Бури происходят из-за активности на Солнце — новосибирцы могут это заметить

Из-за активности Солнца на Земле три часа будет магнитная буря
Из-за активности Солнца на Земле три часа будет магнитная буря


Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН спрогнозировала магнитную бурю на 28 февраля.


По информации лаборатории, магнитная буря ожидается с 07:00 до 10:00 по новосибирскому времени, буря будет слабой — класса G1.


«Магнитная буря — следствие общей активности Солнца. Например, на Солнце сейчас есть протуберанцы, из-за них появляются определённые возмущения в магнитосфере. <...> Сейчас ждут, что Солнце должно выйти из минимума солнечной активности», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.


На прошлых выходных также был магнитная буря — из-за вспышки на Солнце, которая была 20 февраля.

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