Роддом на 9 этажей: рядом с областной больницей построят огромный корпус

Долгострой, в котором должен появиться перинатальный центр, стоит на Немировича-Данченко уже много лет — раньше на стройку не было денег

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство перинатального центра на улице Немировича-Данченко — на стройку и оснащение потратят более 2 миллиардов рублей.







Разрешение опубликовано на муниципальном портале — его выдали Новосибирской областной больнице. Как сказано в документе, площадь центра — около 32 тысяч кв. м, у него переменная этажность от 7 до 9 этажей. Корпус будет рассчитан на 213 коек.







О том, что Новосибирская область получает около 2,3 миллиарда рублей на строительство перинатального центра, стало известно в начале февраля — такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщается в документе за подписью Медведева, центр должны достроить через два года — федеральный бюджет выделил на стройку 520 миллионов в этом году и 1,8 миллиарда рублей в 2020 году.







В пресс-службе областной больницы затруднились сообщить корреспонденту НГС дату начала строительства.







«Выделены финансовые средства в этом году, дальше решает министерство строительства», — сообщили в больнице.











В организации «Сибстройпроект», выполнявшей проект центра, не смогли предоставить эскиз здания и посоветовали обратиться в Управление капитального строительства Новосибирской области — НГС отправил запрос в ведомство.







По первоначальным планам, центр должен был вмещать более 300 коек для рожениц, однако власти решили сократить почти 100 мест, чтобы снизить стоимость строительства.

