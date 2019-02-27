Роддом на 9 этажей: рядом с областной больницей построят огромный корпус

Там смогут находиться одновременно 213 рожениц

Долгострой, в котором должен появиться перинатальный центр, стоит на Немировича-Данченко уже много лет — раньше на стройку не было денег
Долгострой, в котором должен появиться перинатальный центр, стоит на Немировича-Данченко уже много лет — раньше на стройку не было денег

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство перинатального центра на улице Немировича-Данченко — на стройку и оснащение потратят более 2 миллиардов рублей.


Разрешение опубликовано на муниципальном портале — его выдали Новосибирской областной больнице. Как сказано в документе, площадь центра — около 32 тысяч кв. м, у него переменная этажность от 7 до 9 этажей. Корпус будет рассчитан на 213 коек.


О том, что Новосибирская область получает около 2,3 миллиарда рублей на строительство перинатального центра, стало известно в начале февраля — такое распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как сообщается в документе за подписью Медведева, центр должны достроить через два года — федеральный бюджет выделил на стройку 520 миллионов в этом году и 1,8 миллиарда рублей в 2020 году.


В пресс-службе областной больницы затруднились сообщить корреспонденту НГС дату начала строительства.


«Выделены финансовые средства в этом году, дальше решает министерство строительства», — сообщили в больнице.


Таким перинатальный центр представляли ещё в 2013 году
Таким перинатальный центр представляли ещё в 2013 году


В организации «Сибстройпроект», выполнявшей проект центра, не смогли предоставить эскиз здания и посоветовали обратиться в Управление капитального строительства Новосибирской области — НГС отправил запрос в ведомство.


По первоначальным планам, центр должен был вмещать более 300 коек для рожениц, однако власти решили сократить почти 100 мест, чтобы снизить стоимость строительства.

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