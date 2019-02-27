В краеведческом музее нашли оружие — прокуратура завела дело

До прокурорской проверки оружие в музее выставлялось в свободном доступе





Прокуратура устроила проверку в Новосибирском государственном краеведческом музее — директора музея привлекли к административной ответственности.





Как сообщили в пресс-службе новосибирской прокуратуры, в музее экспонируется 400 единиц огнестрельного оружия, таких как обрезы, пулемёты, гладкоствольная пушка, ружья и револьверы.





«В нарушение требований закона оружие выставлено в условиях, допускающих открытый доступ к нему. Витрины, в которых хранится оружие в музее, не опломбированы лицом, ответственным за сохранность оружия. В музее не велась книга выдачи и приема оружия, патронов», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





После проверки прокуроры завели административное дело по ч.1 ст.20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения оружия) и вынесли представление об устранении нарушений.





«Нарушения по итогам прокурорской проверки в полном объеме устранены: витрины, в которых хранится оружие, опломбированы, заведена книга выдачи и приема оружия, патронов. По постановлению прокурора директор музея привлечен к административной ответственности в виде предупреждения», — добавили в прокуратуре.





Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов отказался от комментариев по телефону.



