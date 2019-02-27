«Если копейку дадут, уже приятно»: Солодкин-старший пришёл в суд за компенсацией

После извинений прокуратуры бывший чиновник может рассчитывать на выплату из бюджета

Александр Солодкин-старший добивается возмещения вреда в связи со своей частичной реабилитацией по уголовному делу





Сегодня, 27 февраля, в Новосибирском областном суде прошло очередное заседание по делу бывшего советника губернатора Александра Солодкина-старшего, который добивается возмещения вреда в связи со своей частичной реабилитацией.





«Если копейку дадут, уже приятно», — заявил Александр Солодкин перед началом заседания.





Ранее прокуратура Новосибирской области принесла извинения Александру Солодкину-старшему и его сыну, бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Солодкину-младшему за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности» по некоторым статьям.







Во время заседания судья зачитала сведения о доходах Солодкина-старшего в 2003-2008 годах, которые он получал из разных источников: областного совета депутатов, управления физкультуры и спорта, фонда развития физкультуры и спорта и других организаций, в которых работал. После этого суд отложил заседание на 13 марта в связи с неполнотой предоставленных сведений, которые нужны для рассмотрение дела.





По словам Александра Солодкина, он полагает, что суд рассмотрит дело до конца апреля. На большую выгоду бывший советник губернатора не рассчитывает.





«Но сам факт важен. <...> Важно, что люди признают свою вину», — пояснил Солодкин-старший корреспонденту НГС.





Рассматривать дело о компенсации суд продолжит в следующем месяце





Отец и сын Солодкины были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО. 2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал их виновными в нескольких преступлениях, включая участие в преступном сообществе, и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тысяч рублей штрафа.







17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве, в связи с истечением сроков давности. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга. Позже он добился условно-досрочного освобождения и в июне 2017 года вышел из колонии.