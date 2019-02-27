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Развлечения

В новосибирском баре начали сдавать в аренду болтливых собутыльников

Заказчик должен выбрать тему разговора и заранее оплатить счёт за себя и собеседника

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В кабаре-кафе «Бродячая собака» ввели услугу «Собутыльник», когда можно заранее заказать человека, кто будет с тобой выпивать и разговаривать на заданную тему

Фото: Александр Ощепков / НГС

В новосибирском кабаре-кафе «Бродячая собака» ввели новую услугу — теперь тут можно заказать собеседника на вечер. 

Об услуге объявили в Instagram «Бродячей собаки» и на страницах заведения в Facebook и «ВКонтакте». 

«Услуга так и называется "Собутыльник". Любой может зайти в специально созданную тему в нашей группе соцсети "ВКонтакте" и оставить там свои требования к собутыльнику: что тебе от него надо, на какие темы ты с них хочешь разговаривать. Это же не собственно алкогольное выпивание, а общение — connecting people», — сообщил владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов.

В баре не исключают, что помимо темы разговора предложат и опцию «пол», чтобы заказчик мог выбрать в качестве собеседника мужчину или женщину. 

В «Бродячей собаке» часто можно встретить творческих людей, но теперь, как обещают в баре, некоторых из них можно получить в качестве собеседника на вечер

Фото: Илья Калинин

При заказе услуги посетителю бара придётся внести на депозит деньги, которые будут тратиться и на него, и на собеседника. Сумма депозита зависит от выбранной темы разговора и подобранного специалиста, но составляет не менее 1000 рублей. Если в выбранный вечер в «Бродячую собаку» будет платный вход, то он тоже будет оплачиваться депозитом.

«Тут больше всего важны параметры [разговора]. И в зависимости от параметров цена собутыльника будет разная. Поговорить о женщинах — это одно, а поговорить об импрессионизме — это немножко другое. Соответственно, собутыльник должен быть подготовлен», — пояснил Юрий Евдокимов.

В «Бродячей собаке» обещают, что в число партнеров по разговору войдут в основном известные в Новосибирске творческие люди: художники, артисты, поэты и прочие представители богемы, даже ожидается участие одного физика-ядерщика. Несколько человек уже подтвердили своё участие в проекте. Все возможные разногласия, как уточнили в кабаре-кафе, будут решаться между заказчиком и его собеседником самостоятельно — заведение берёт на себя лишь ответственность за подбор собеседника. Желающие попасть в базу «собутыльников» заведения могут прислать краткое резюме в директ Instagram «Бродячей собаки».

Необычная акция в начале 2019 года прошла в баре Woody: трое новосибирцев жили в заведении в течение всех новогодних праздников и придумывали для бара креативные вечеринки. Автор лучшей вечеринки получил в качестве приза путёвку в Таиланд.

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Илья Калинин
Фото: Александр Ощепков (1), автора (2)

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КОММЕНТАРИИ (2)

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elka
27 фев 2019 в 16:44

Это ж какие крепкие нервы надо иметь и здоровый организм собутыльнику :))

наивный
27 фев 2019 в 16:50

главное не нарваться на типа, вроде бретшнейдера из "похождений бравого солдата швейка".

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