В новосибирском баре начали сдавать в аренду болтливых собутыльников

«Услуга так и называется "Собутыльник". Любой может зайти в специально созданную тему в нашей группе соцсети "ВКонтакте" и оставить там свои требования к собутыльнику: что тебе от него надо, на какие темы ты с них хочешь разговаривать. Это же не собственно алкогольное выпивание, а общение — connecting people», — сообщил владелец кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов.

В баре не исключают, что помимо темы разговора предложат и опцию «пол», чтобы заказчик мог выбрать в качестве собеседника мужчину или женщину.

В «Бродячей собаке» часто можно встретить творческих людей, но теперь, как обещают в баре, некоторых из них можно получить в качестве собеседника на вечер

При заказе услуги посетителю бара придётся внести на депозит деньги, которые будут тратиться и на него, и на собеседника. Сумма депозита зависит от выбранной темы разговора и подобранного специалиста, но составляет не менее 1000 рублей. Если в выбранный вечер в «Бродячую собаку» будет платный вход, то он тоже будет оплачиваться депозитом.



«Тут больше всего важны параметры [разговора]. И в зависимости от параметров цена собутыльника будет разная. Поговорить о женщинах — это одно, а поговорить об импрессионизме — это немножко другое. Соответственно, собутыльник должен быть подготовлен», — пояснил Юрий Евдокимов.

В «Бродячей собаке» обещают, что в число партнеров по разговору войдут в основном известные в Новосибирске творческие люди: художники, артисты, поэты и прочие представители богемы, даже ожидается участие одного физика-ядерщика. Несколько человек уже подтвердили своё участие в проекте. Все возможные разногласия, как уточнили в кабаре-кафе, будут решаться между заказчиком и его собеседником самостоятельно — заведение берёт на себя лишь ответственность за подбор собеседника. Желающие попасть в базу «собутыльников» заведения могут прислать краткое резюме в директ Instagram «Бродячей собаки».