Народные герои: читатели НГС выберут 11 лучших компаний Новосибирска

Команда НГС встречает гостей презентации проекта





Сегодня, 27 февраля, состоялась презентация второй «Народной премии НГС», которая пройдёт, как и в прошлом году, в несколько этапов. Первый стартует 1 апреля 2019 года — с этого дня читатели нашего сайта начнут присылать своих претендентов на награждение.





«Сегодня мы уверены, что нашу "Народную премию" хотят все. От этого выигрывает местный бизнес по всем фронтам. Получает знак качества — статуэтки, значки, дипломы, которыми гордятся. И, конечно же, от этого выигрывает город и и выигрывают горожане. Они получают шоу, бренд Новосибирска и бизнес, который работает над собой, повышает качество своей работы», — рассказал на презентации директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов.





Ринат Низамов отметил, что в этом году не будет таких номинаций, как «Кинотеатр года», «Отель года» и «Агентство недвижимости года». Зато в списке появились новые. Вот он:





«Медицинский центр года» (и мы предлагаем в этой номинации заявлять не только медцентры по оказанию комплексных услуг, но и стоматологические клиники, клиники пластической хирургии и т. д.)

«Торгово-развлекательный центр года»

«Супермаркет года»

«Салон красоты года»

«Фитнес-центр года»



«Автосервис года»

«Жилой комплекс года»

«Кофейня года»

«Банный комплекс и SPA-центр года»

«Открытие года» (в этой номинации лауреаты появятся на втором этапе голосования, 1 мая редакция НГС сама выберет 10 самых заметных открытий бизнеса за 2018 год)

«Бизнес года» (как и в прошлом году, это будет выбор редакции НГС).







Кроме того, на премии снова будет специальная номинация от правительства Новосибирской области.





Уже успели забыть, как это было в прошлом году? Тогда почитайте наш репортаж из НОВАТа, где проходила церемония финала «Народной премии НГС» (да-да, пламенный спич мэра Локтя там тоже есть).