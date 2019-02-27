Студентам новосибирского вуза показали его новый логотип — на нём написано NETI

У актуального логотипа НГТУ овальная форма, на нём схематически изображены учебные корпуса вуза. Старый логотип можно увидеть у главного входа в 1-й корпус

В Новосибирском государственном техническом университете представили новый логотип вуза, на котором фигурирует его историческое название — НЭТИ. На видео, которое записал один из участников встречи со студентами, где был представлен логотип вуза с символами NETI, обратил внимание читатель НГС. Короткую запись, на которой показан логотип, опубликовала в своём Instagram одна из студенток вуза. В пресс-службе НГТУ отказались давать какие-либо комментарии о новом логотипе — официально проект ребрендинга вуза будет представлен только завтра, 28 февраля.

Логотип нового бренда 27 февраля показали студентам НГТУ Фото: скриншот видео

О том, что Новосибирскому государственному техническому университету вернут историческое название, стало известно в начале недели. Работа по созданию бренда началась в 2017 году, после того как НГТУ стал одним из опорных университетов России.

видео instagram.com

«Большинство ведущих мировых и отечественных вузов уже провели ребрендинг. Кто-то относится к этому процессу очень серьезно, и такие бренды становятся лидерами, кто-то просто поменял вывеску, но это, конечно, не наш путь, за сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и прежде всего новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию», — цитировала пресс-служба университета ректора НГТУ Анатолия Батаева. Источник корреспондента НГС, знакомый с идеей переименования вуза, ранее сообщал, что один из вариантов новой расшифровки аббревиатуры НЭТИ — «Новая Энергетика Технологии Инновации».