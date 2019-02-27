Студентам новосибирского вуза показали его новый логотип — на нём написано NETI

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У актуального логотипа НГТУ овальная форма, на нём схематически изображены учебные корпуса вуза. Старый логотип можно увидеть у главного входа в 1-й корпус
В Новосибирском государственном техническом университете представили новый логотип вуза, на котором фигурирует его историческое название — НЭТИ. На видео, которое записал один из участников встречи со студентами, где был представлен логотип вуза с символами NETI, обратил внимание читатель НГС.
Короткую запись, на которой показан логотип, опубликовала в своём Instagram одна из студенток вуза. В пресс-службе НГТУ отказались давать какие-либо комментарии о новом логотипе — официально проект ребрендинга вуза будет представлен только завтра, 28 февраля.
О том, что Новосибирскому государственному техническому университету вернут историческое название, стало известно в начале недели. Работа по созданию бренда началась в 2017 году, после того как НГТУ стал одним из опорных университетов России.
видео instagram.com
«Большинство ведущих мировых и отечественных вузов уже провели ребрендинг. Кто-то относится к этому процессу очень серьезно, и такие бренды становятся лидерами, кто-то просто поменял вывеску, но это, конечно, не наш путь, за сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и прежде всего новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию», — цитировала пресс-служба университета ректора НГТУ Анатолия Батаева.
Источник корреспондента НГС, знакомый с идеей переименования вуза, ранее сообщал, что один из вариантов новой расшифровки аббревиатуры НЭТИ — «Новая Энергетика Технологии Инновации».
Гораздо чаще в Новосибирске менялись названия улиц: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.
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Александр Сильченко, Иван Жежер
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот видеозаписи (2)
Видео предоставлено очевидцем
А что, букв РУССКОГО языка и названий для РОССИЙСКОГО университета не хватает?!
Вспоминается старая присказка про наши вузы: ума нет- иди в пед. Совести нет- иди в мед. Не бурут ни те, ни эти - иди в НЭТИ..