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Образование

Студентам новосибирского вуза показали его новый логотип — на нём написано NETI

Историческое название НГТУ написали латиницей и украсили цветным квадратом

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У актуального логотипа НГТУ овальная форма, на нём схематически изображены учебные корпуса вуза. Старый логотип можно увидеть у главного входа в 1-й корпус

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирском государственном техническом университете представили новый логотип вуза, на котором фигурирует его историческое название — НЭТИ. На видео, которое записал один из участников встречи со студентами, где был представлен логотип вуза с символами NETI, обратил внимание читатель НГС.

Короткую запись, на которой показан логотип, опубликовала в своём Instagram одна из студенток вуза. В пресс-службе НГТУ отказались давать какие-либо комментарии о новом логотипе — официально проект ребрендинга вуза будет представлен только завтра, 28 февраля.

Логотип нового бренда 27 февраля показали студентам НГТУ

Фото: скриншот видео

О том, что Новосибирскому государственному техническому университету вернут историческое название, стало известно в начале недели. Работа по созданию бренда началась в 2017 году, после того как НГТУ стал одним из опорных университетов России.

видео instagram.com

«Большинство ведущих мировых и отечественных вузов уже провели ребрендинг. Кто-то относится к этому процессу очень серьезно, и такие бренды становятся лидерами, кто-то просто поменял вывеску, но это, конечно, не наш путь, за сменой бренда мы видим не только смену логотипа, но и прежде всего новую коммуникационную стратегию. Бренд должен отражать наше лидерство в разработке технологий для современной промышленности, лучшие качества нашего практичного образования и, конечно, нашу историческую миссию», — цитировала пресс-служба университета ректора НГТУ Анатолия Батаева.

Источник корреспондента НГС, знакомый с идеей переименования вуза, ранее сообщал, что один из вариантов новой расшифровки аббревиатуры НЭТИ — «Новая Энергетика Технологии Инновации».

Гораздо чаще в Новосибирске менялись названия улиц: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.

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Александр Сильченко, Иван Жежер
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот видеозаписи (2)
Видео предоставлено очевидцем 

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ТЕГИ

НГТУобразованиеребрендинг

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КОММЕНТАРИИ (24)

Местный житель
27 фев 2019 в 14:16

А что, букв РУССКОГО языка и названий для РОССИЙСКОГО университета не хватает?!

бывший студент
27 фев 2019 в 14:14

Вспоминается старая присказка про наши вузы: ума нет- иди в пед. Совести нет- иди в мед. Не бурут ни те, ни эти - иди в НЭТИ..

бэтмен
27 фев 2019 в 14:30

дичь!

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