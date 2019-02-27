На вечном пустыре около кинотеатра Маяковского начала работать строительная техника

Строительная техника начала работать на участке несколько дней назад





На земельном участке в центре Новосибирска, из-за которого судили экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, начала работать строительная техника.







Работающую технику на пустующем участке улицы Чаплыгина между муниципальной аптекой и кинотеатром имени Маяковского горожане заметили несколько дней назад. Корреспондент НГС побывала на стройке и убедилась, что возле забора уже вырыта пара глубоких котлованов.







Рабочие вырыли глубокие ямы у забора со стороны улицы Чаплыгина





Как пояснил производитель работ Дмитрий Косорыга, на участке работает организация «Вектор». Рабочие обновляют старую ветку водопровода, которая ведёт к кинотеатру имени Маяковского. За более подробной информацией прораб порекомендовал обратиться к владельцу участка. Связаться с этой компанией корреспонденту НГС на момент публикации не удалось.







Из-за продажи этого участка экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко получил условный срок





Ранее из-за этого участка на скамье подсудимых оказался бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко — его обвиняли в продаже земли по заниженной цене. По версии обвинения, в 2010 году Василий Юрченко, работавший тогда в должности первого вице-губернатора, дал указание отменить аукцион по продаже незавершённого объекта строительства и земли на улице Чаплыгина, 54. Участок находился в собственности компании «ГазТрансКом», 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко распорядился продать эти объекты ООО «Тактика» за сравнительно низкую цену. Гособвинение настаивало на том, что из-за этого Новосибирская область недополучила 14 миллионов рублей.







Чтение приговора продолжалось два дня — 19 и 20 октября 2017 года. Центральный районный суд Новосибирска признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет.







Также суд пришёл к выводу, что своими действиями Василий Юрченко причинил «ГазТрансКому» ущерб на 135 тысяч рублей. Это деньги, которые компания потратила на организацию отменённого аукциона по продаже имущества на Чаплыгина. Суд предложил «ГазТрансКому» взыскать эти деньги в гражданском порядке. Ущерб в 14 миллионов рублей судья не признала.







Прокуратура этот приговор не опротестовывала, зато апелляционные жалобы подали адвокаты Василия Юрченко. Они просили признать приговор незаконным, отменить его и оправдать осуждённого, поскольку считают экс-губернатора невиновным. Но областной суд согласился с приговором первой инстанции и оставил его без изменения.

