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Город

Строить надо, кататься некогда: в Новосибирске закрывается главный городской каток

С середины марта рабочие начнут строительство светомузыкального фонтана в Центральном парке

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Главный городской каток работал в Центральном парке с декабря. Сейчас его закрывают ради строительства инновационного фонтана

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Центральный парк Новосибирска объявил о закрытии главного городского катка — его последними днями работы станут 27 и 28 февраля.

Сегодня и завтра каток в Центральном парке ещё работает, а дальше администрация парка демонтирует его. Как объяснил корреспонденту НГС директор парка Андрей Былин, каток приходится закрывать из-за предстоящего строительства светомузыкального фонтана.

«Пока ведутся земляные работы, об установке [фонтана] — ещё рано говорить об этом. Сейчас демонтаж ограждений катка, вынос ограждения, освещения, демонтаж сцены и так далее. 

С 15 марта мы планируем начать уже стройку, а предварительные работы по сносу, демонтажу нам надо начинать уже с первого числа», 

— объяснил директор Центрального парка.

Главный каток города открылся в середине декабря 2018 года — там были пункты обогрева и проката коньков, а также специальное освещение, часто там проводились праздники для детей. По словам Андрея Былина, эта зима была довольно активной, судя по количеству посетителей, — и за катком специалисты парка ухаживали каждый день.

В следующем году здесь так же установят каток, однако, вероятно, в другой части Центрального парка, добавил директор.

Новый «инновационный фонтан» в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана — всего на выбор дали два варианта.

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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

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ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

катокЦентральный паркСветомузыкальный фонтан

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КОММЕНТАРИИ (4)

cerb
27 фев 2019 в 12:44

вот ведь ж!..
а я то планировал покататься там на майские выходные..

Свистун-с-приплясом
27 фев 2019 в 12:48

Щас Новосибирцы нырять туда будут по лету))) Яжематери рядом стоять будут)))

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alippa
27 фев 2019 в 12:42

мы все теперь персонажи из фильма Мамина «Фонтан»?

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