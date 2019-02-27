Строить надо, кататься некогда: в Новосибирске закрывается главный городской каток

«Пока ведутся земляные работы, об установке [фонтана] — ещё рано говорить об этом. Сейчас демонтаж ограждений катка, вынос ограждения, освещения, демонтаж сцены и так далее.

Сегодня и завтра каток в Центральном парке ещё работает, а дальше администрация парка демонтирует его. Как объяснил корреспонденту НГС директор парка Андрей Былин, каток приходится закрывать из-за предстоящего строительства светомузыкального фонтана.

С 15 марта мы планируем начать уже стройку, а предварительные работы по сносу, демонтажу нам надо начинать уже с первого числа»,

— объяснил директор Центрального парка.



Главный каток города открылся в середине декабря 2018 года — там были пункты обогрева и проката коньков, а также специальное освещение, часто там проводились праздники для детей. По словам Андрея Былина, эта зима была довольно активной, судя по количеству посетителей, — и за катком специалисты парка ухаживали каждый день.



В следующем году здесь так же установят каток, однако, вероятно, в другой части Центрального парка, добавил директор.



Новый «инновационный фонтан» в парке ещё в сентябре прошлого года анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. Планируется, что фонтан будет 18 метров в диаметре, с лазерной подсветкой и водным экраном, на котором можно будет транслировать видео. В октябре мэрия Новосибирска предложила горожанам проголосовать за лучший вариант светового фонтана — всего на выбор дали два варианта.

