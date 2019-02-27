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Дороги и транспорт

Вагончик тронулся: мэрия потратит 185 миллионов на трамваи

Вагоны должны появиться на городских маршрутах уже в этом году

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Вагоны КТМ остаются одними из самых распространенных в Новосибирске, но проходят глубокую модернизацию на заводе «БКМ-Сибирь»

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска потратит 185 миллионов рублей на покупку 10 трамваев — новые вагоны должны поставить в Новосибирск до конца года. 

Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. 

«Выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 в количестве 10 (десять) штук», — указано в документах закупки. Максимальная цена контракта — 185 миллионов рублей.

В сведениях закупки сообщается, что вагоны будут поставлять в Новосибирск постепенно, последний должен прийти в ноябре.

Модель 71-605 — высокопольный четырёхосный односторонний трамвайный вагон — более известная под аббревиатурой КТМ. 

По информации источника корреспондента НГС в департаменте транспорта мэрии, новые трамваи, вероятнее всего, выйдут на маршруты в левобережной части Новосибирска. 

Недавно стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявила и о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве

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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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ТЕГИ

трамваиобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (47)

СтервочкаСТролейки
27 фев 2019 в 15:36

Процент людей кто пользуется этими трамваями, слишком мал чтобы такие деньги на них тратить, это нецелесообразно.

Люксор
27 фев 2019 в 15:41

Кому эти трамваи нужны? Лучше бы троллейбусы нормальные закупили, вместо того старья что сейчас на маршрутах.

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Директор Мира
27 фев 2019 в 15:47

Во Франции с 2008 по 2013 года, власти выделили из бюджета ТРИ млрд евро в реконструкцию и модернизацию трамвайных путей и закупку новых вагонов!!! Вот это я понимаю реновация!! А у нас купили десяток подержанных вагонов, ещё десять капитально отремонтировали и радуются, как дети. Локоть, как же я в тебе разочаровался!!!

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