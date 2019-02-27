Вагончик тронулся: мэрия потратит 185 миллионов на трамваи

Директор Мира 27 фев 2019 в 15:47

Во Франции с 2008 по 2013 года, власти выделили из бюджета ТРИ млрд евро в реконструкцию и модернизацию трамвайных путей и закупку новых вагонов!!! Вот это я понимаю реновация!! А у нас купили десяток подержанных вагонов, ещё десять капитально отремонтировали и радуются, как дети. Локоть, как же я в тебе разочаровался!!!