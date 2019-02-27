Вагончик тронулся: мэрия потратит 185 миллионов на трамваи

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Вагоны КТМ остаются одними из самых распространенных в Новосибирске, но проходят глубокую модернизацию на заводе «БКМ-Сибирь»
Мэрия Новосибирска потратит 185 миллионов рублей на покупку 10 трамваев — новые вагоны должны поставить в Новосибирск до конца года.
Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по проведению модернизации трамвайных вагонов модели 71-605 в количестве 10 (десять) штук», — указано в документах закупки. Максимальная цена контракта — 185 миллионов рублей.
В сведениях закупки сообщается, что вагоны будут поставлять в Новосибирск постепенно, последний должен прийти в ноябре.
Модель 71-605 — высокопольный четырёхосный односторонний трамвайный вагон — более известная под аббревиатурой КТМ.
По информации источника корреспондента НГС в департаменте транспорта мэрии, новые трамваи, вероятнее всего, выйдут на маршруты в левобережной части Новосибирска.
Недавно стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявила и о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
Процент людей кто пользуется этими трамваями, слишком мал чтобы такие деньги на них тратить, это нецелесообразно.
Кому эти трамваи нужны? Лучше бы троллейбусы нормальные закупили, вместо того старья что сейчас на маршрутах.
Во Франции с 2008 по 2013 года, власти выделили из бюджета ТРИ млрд евро в реконструкцию и модернизацию трамвайных путей и закупку новых вагонов!!! Вот это я понимаю реновация!! А у нас купили десяток подержанных вагонов, ещё десять капитально отремонтировали и радуются, как дети. Локоть, как же я в тебе разочаровался!!!