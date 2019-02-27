Весна близко: новосибирцев предупредили о просыпающихся медведях

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Спасатели отметили, что медведи редко нападают на людей
Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) предупредили новосибирских охотников о возможной встрече с медведями.
Сообщение появилось в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».
«Сезон охоты завершается, зимний. <…> В этот период, по последнему снегу, обычно охотятся на лису и зайца», — сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов, добавив, что в это время возможна встреча с медведем.
Согласно памятке спасателей, медведи нападают на людей очень редко.
«Это случается, если его потревожили в зимней берлоге, ранили или застали врасплох с добычей. Напасть могут медведицы, если решат, что человек угрожает медвежатам, и, конечно же, шатуны», — говорится в сообщении МАСС.
Чтобы избежать встречи с медведем, спасатели рекомендуют громко разговаривать, петь или привязать к рюкзаку колокольчик. Кроме того, можно взять с собой собаку.
«Ни в коем случае не нужно приближаться к случайно увиденным останкам животных — это может быть чей-то обед», — добавляют спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.
В декабре недалеко от трассы «Панорама» на склоне горы Зелёная в Шерегеше полицейские подстрелили медведя-шатуна.
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Александр Сильченко
Фото Ивана Нечаева (РИА Новости)
"Когда служил в отряде (***) на нас тоже регулярно нападали медведи, когда были в (***) марш бросках.Это меня научило всегда брать с собой антимедвежники (***) (ракетницы в т.ч.).
(так бы написал ржако)
Сам в лесу 3 раза с медведем встречался, хорошо что на велосипеде под 50 км/ч разгоняюсь.