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Весна

Весна близко: новосибирцев предупредили о просыпающихся медведях

Спасатели выпустили инструкцию с действиями при стычке с медведем

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Спасатели отметили, что медведи редко нападают на людей

Фото: Иван Нечаев / РИА Новости

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) предупредили новосибирских охотников о возможной встрече с медведями.

Сообщение появилось в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте».

«Сезон охоты завершается, зимний. <…> В этот период, по последнему снегу, обычно охотятся на лису и зайца», — сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов, добавив, что в это время возможна встреча с медведем.

Согласно памятке спасателей, медведи нападают на людей очень редко.

«Это случается, если его потревожили в зимней берлоге, ранили или застали врасплох с добычей. Напасть могут медведицы, если решат, что человек угрожает медвежатам, и, конечно же, шатуны», — говорится в сообщении МАСС.

Чтобы избежать встречи с медведем, спасатели рекомендуют громко разговаривать, петь или привязать к рюкзаку колокольчик. Кроме того, можно взять с собой собаку.

«Ни в коем случае не нужно приближаться к случайно увиденным останкам животных — это может быть чей-то обед», — добавляют спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.

В декабре недалеко от трассы «Панорама» на склоне горы Зелёная в Шерегеше полицейские подстрелили медведя-шатуна.

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Александр Сильченко
Фото Ивана Нечаева (РИА Новости)

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Александр Сильченко

ТЕГИ

медведьохотникиспасатели

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КОММЕНТАРИИ (15)

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Роман (СуперТуз)
27 фев 2019 в 12:05

"Когда служил в отряде (***) на нас тоже регулярно нападали медведи, когда были в (***) марш бросках.Это меня научило всегда брать с собой антимедвежники (***) (ракетницы в т.ч.).
(так бы написал ржако)

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Директор Завода (Ржака)
27 фев 2019 в 12:04

Сам в лесу 3 раза с медведем встречался, хорошо что на велосипеде под 50 км/ч разгоняюсь.

С левого берега
27 фев 2019 в 12:03

Я в лес не хожу мне медведи не страшны.)

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