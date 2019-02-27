Весна близко: новосибирцев предупредили о просыпающихся медведях

«Сезон охоты завершается, зимний. <…> В этот период, по последнему снегу, обычно охотятся на лису и зайца», — сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов, добавив, что в это время возможна встреча с медведем.

«Это случается, если его потревожили в зимней берлоге, ранили или застали врасплох с добычей. Напасть могут медведицы, если решат, что человек угрожает медвежатам, и, конечно же, шатуны», — говорится в сообщении МАСС.

Чтобы избежать встречи с медведем, спасатели рекомендуют громко разговаривать, петь или привязать к рюкзаку колокольчик. Кроме того, можно взять с собой собаку.

«Ни в коем случае не нужно приближаться к случайно увиденным останкам животных — это может быть чей-то обед», — добавляют спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.

В декабре недалеко от трассы «Панорама» на склоне горы Зелёная в Шерегеше полицейские подстрелили медведя-шатуна.

