Перед началом церемонии коллега Прибаловца по горсовету, депутат и руководитель похоронного дома «ИМИ» Сергей Бондаренко сообщил, что на прощание будут присутствовать только близкие и друзья покойного.

Среди тех, кто пришел в прощальный зал на Кропоткина, корреспондент НГС заметил начальника городского департамента транспорта Романа Дронова, советника мэра и архитектора Александра Ложкина, городских депутатов Наталю Пинус, Дмитрия Дамаева, Евгения Лебедева, общественников Светлану Каверзину и Александра Лунина. Всего на церемонию прощания пришло более 100 человек.

О смерти 47-летнего Дмитрия Прибаловца стало известно в понедельник, 25 февраля.

В городском совете он представлял округ в Калининском районе и стал во многом известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба «Отдых», когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки в городе Новосибирске, основным направлением работы которой была борьба с проблемой пыли. В октябре 2017 года Дмитрий Прибаловец отреагировал на просьбу жителей своего округа остановить пристройку веранды к памятнику архитектуры — он обратился в РАТИ и полицию.