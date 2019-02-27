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На церемонию прощания пришли больше 100 человек
Днём 27 февраля в похоронном доме «ИМИ» на улице Кропоткина прощаются с депутатом-защитником Богдашки Дмитрием Прибаловцом — на церемонию пришли десятки горожан.
Церемония прощания началась в 12:00 — на неё пришли семья Дмитрия Прибаловца, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, коллеги-депутаты, избиратели и друзья депутата.
Перед началом церемонии коллега Прибаловца по горсовету, депутат и руководитель похоронного дома «ИМИ» Сергей Бондаренко сообщил, что на прощание будут присутствовать только близкие и друзья покойного.
Среди тех, кто пришел в прощальный зал на Кропоткина, корреспондент НГС заметил начальника городского департамента транспорта Романа Дронова, советника мэра и архитектора Александра Ложкина, городских депутатов Наталю Пинус, Дмитрия Дамаева, Евгения Лебедева, общественников Светлану Каверзину и Александра Лунина. Всего на церемонию прощания пришло более 100 человек.
О смерти 47-летнего Дмитрия Прибаловца стало известно в понедельник, 25 февраля.
В городском совете он представлял округ в Калининском районе и стал во многом известен как защитник улицы Богдана Хмельницкого. Так, например, он вступился за здание клуба «Отдых», когда оно попало под снос, передав в мэрию 7 тысяч подписей, собранных у жителей Новосибирска. Депутат состоял в рабочей группе по вопросам улучшения экологической обстановки в городе Новосибирске, основным направлением работы которой была борьба с проблемой пыли. В октябре 2017 года Дмитрий Прибаловец отреагировал на просьбу жителей своего округа остановить пристройку веранды к памятнику архитектуры — он обратился в РАТИ и полицию.
Дмитрий Прибаловец неоднократно участвовал в митингах в защиту улицы Богдана Хмельницкого. Благодаря ему в 2016 году улице присвоили статус достопримечательного места. В 2017 году депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — Дмитрий Прибаловец и его супруга не получили никаких доходов.
В 2018 году депутат пожаловался на нежелание чиновников сокращать свой штат — когда он предложил провести оптимизацию, чиновники предложили нанять больше людей.
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Дмитрий Здорников
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«В 2017 году депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — Дмитрий Прибаловец и его супруга не получили никаких доходов».
Это как такое может быть? Двое взрослых людей находятся на чьём-то иждивении? Либо что-то хитрят, либо такие вот бессеребреники?! Если депутат горсовета исполняет свои обязанности на непостоянной основе, то он не получает вознаграждения и должен где-то работать для обеспечения своих жизненных потребностей.