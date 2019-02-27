Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 35 тысяч

Самые низкие зарплаты статистики обнаружили на производстве кожаных изделий





Жители Новосибирской области стали больше зарабатывать.







К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в регионе по итогам 2017 и 2018 годов.







Как показали подсчёты, в январе–декабре 2018 года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 35 264 рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2017 году. Самыми состоятельными оказались специалисты, работающие в финансовой и страховой сферах. Именно там статистики обнаружили самый высокий уровень средних заработков — 68 173 рубля в месяц. Также в тройку лидеров по размеру средних зарплат попали сфера информации и связи (54 311 рублей) и отрасль научных исследований и разработок (53 121 рубль).







Самые низкие среднемесячные зарплаты сложились в сфере производства кожи и изделий из неё — 12 714 рублей.







В большинстве отраслей средние зарплаты повысились. Снижение заработков аналитики заметили только на производстве автотранспорта, прицепов и полуприцепов (-3,6%) и в сфере производства кожи и кожаных изделий (-3,8%). Значительнее всего – на 29,7% – увеличилась средняя зарплата на производстве изделий из текстиля.







При этом ухудшение ситуации в экономике ударило по структуре расходов новосибирцев: они уже полгода тратят больше, чем зарабатывают. Эксперты предупреждают, что в этом году лучше не станет.

