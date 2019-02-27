Средняя зарплата новосибирцев перевалила за 35 тысяч

Аналитики выяснили, кто больше всех получает

Самые низкие зарплаты статистики обнаружили на производстве кожаных изделий
Самые низкие зарплаты статистики обнаружили на производстве кожаных изделий


Жители Новосибирской области стали больше зарабатывать.


К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив размер среднемесячной начисленной зарплаты в регионе по итогам 2017 и 2018 годов.


Как показали подсчёты, в январе–декабре 2018 года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 35 264 рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2017 году. Самыми состоятельными оказались специалисты, работающие в финансовой и страховой сферах. Именно там статистики обнаружили самый высокий уровень средних заработков — 68 173 рубля в месяц. Также в тройку лидеров по размеру средних зарплат попали сфера информации и связи (54 311 рублей) и отрасль научных исследований и разработок (53 121 рубль).


Самые низкие среднемесячные зарплаты сложились в сфере производства кожи и изделий из неё — 12 714 рублей.


В большинстве отраслей средние зарплаты повысились. Снижение заработков аналитики заметили только на производстве автотранспорта, прицепов и полуприцепов (-3,6%) и в сфере производства кожи и кожаных изделий (-3,8%). Значительнее всего – на 29,7% – увеличилась средняя зарплата на производстве изделий из текстиля. 


При этом ухудшение ситуации в экономике ударило по структуре расходов новосибирцев: они уже полгода тратят больше, чем зарабатывают. Эксперты предупреждают, что в этом году лучше не станет

Прочтений: 457

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено