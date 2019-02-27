«Бараки для рабов лучше выглядят»: московский блогер раскритиковал новостройки на Южно-Чемском

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Илья Варламов не впервые критикует Новосибирск
Известный московский блогер Илья Варламов опубликовал в своём ЖЖ статью, в которой раскритиковал жилой комплекс «Просторный», находящийся в Кировском районе Новосибирска.
«Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад. Я бы его даже не нашёл, но несколько человек в инстаграме посоветовали посмотреть новый жилой комплекс. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому. В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон», — делится впечатлениями блогер.
Илья пишет, что сначала подумал, будто попал на стройку. На протяжении всего текста он возмущается тем, в каком состоянии находится микрорайон: нет фонарей, дорог, в домах отсутствуют лифты и мусорные баки.
«Я долго не мог поверить в происходящее. Когда я ехал по разбитой грунтовой дороге к району, то встретил на обочине сгорбленную фигуру какой-то грустной девушки. Она шла по обледенелой обочине в этот бетонный ад. Она шла, как на кадрах военной хроники пленные идут в концлагерь.
<...> Бараки для рабов лучше выглядят», — добавляет автор.
Блогер сообщает, что большинство домов в районе ещё не сданы, однако некоторые люди уже заселились и делают ремонт в своих квартирах. Также его очень возмущает, что новосибирцы покупают жильё в этом районе. По словам автора, деньги можно вложить куда удачнее.
«За эти деньги вы можете много лет арендовать квартиру в нормальном районе Новосибирска. Или вы серьёзно думаете, что потом продадите свою недвижимость? <...> Если у вас есть лишний миллион рублей, лучше проиграйте его в казино — хоть будет что вспомнить», — заключает он.
Илья Варламов не впервые приезжает в Новосибирск и публично делится своими впечатлениями. В 2013 году он совершил беглую прогулку по весеннему городу, а затем раскритиковал власти за грязь и не вывезенный с улиц снег. Бывший мэр Владимир Городецкий согласился с замечаниями блогера.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Трофименко
Фото ru.wikipedia.org