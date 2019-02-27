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«Бараки для рабов лучше выглядят»: московский блогер раскритиковал новостройки на Южно-Чемском

Илья Варламов побывал в строящемся микрорайоне на окраине Новосибирска

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Илья Варламов не впервые критикует Новосибирск

Фото: ru.wikipedia.org

Известный московский блогер Илья Варламов опубликовал в своём ЖЖ статью, в которой раскритиковал жилой комплекс «Просторный», находящийся в Кировском районе Новосибирска.

«Друзья, я был в Новосибирске. И совершенно случайно я заехал в какой-то ад. Я бы его даже не нашёл, но несколько человек в инстаграме посоветовали посмотреть новый жилой комплекс. Я многое повидал, я видел такое, от чего нормальный человек давно потерял бы рассудок. Я был готов ко всему. Но не к этому. В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон», — делится впечатлениями блогер.

Илья пишет, что сначала подумал, будто попал на стройку. На протяжении всего текста он возмущается тем, в каком состоянии находится микрорайон: нет фонарей, дорог, в домах отсутствуют лифты и мусорные баки. 

«Я долго не мог поверить в происходящее. Когда я ехал по разбитой грунтовой дороге к району, то встретил на обочине сгорбленную фигуру какой-то грустной девушки. Она шла по обледенелой обочине в этот бетонный ад. Она шла, как на кадрах военной хроники пленные идут в концлагерь. 

<...> Бараки для рабов лучше выглядят», — добавляет автор.

Блогер сообщает, что большинство домов в районе ещё не сданы, однако некоторые люди уже заселились и делают ремонт в своих квартирах. Также его очень возмущает, что новосибирцы покупают жильё в этом районе. По словам автора, деньги можно вложить куда удачнее.

«За эти деньги вы можете много лет арендовать квартиру в нормальном районе Новосибирска. Или вы серьёзно думаете, что потом продадите свою недвижимость? <...> Если у вас есть лишний миллион рублей, лучше проиграйте его в казино — хоть будет что вспомнить», — заключает он.

Илья Варламов не впервые приезжает в Новосибирск и публично делится своими впечатлениями. В 2013 году он совершил беглую прогулку по весеннему городу, а затем раскритиковал власти за грязь и не вывезенный с улиц снег. Бывший мэр Владимир Городецкий согласился с замечаниями блогера

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Александра Трофименко
Фото ru.wikipedia.org

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