Отбросило в опору моста: на Ипподромской столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

Новое от редакции
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
По словам очевидца, в БМВ сработали подушки безопасности
Поздно вечером во вторник, 26 февраля, в Центральном районе Новосибирска на улице Ипподромская столкнулись «Тойота» и седан БМВ.
«Я проезжал мимо около 23:20. [На месте] стояла скорая. В БМВ, видимо, сработали подушки безопасности. Поэтому обошлось без летального исхода», — пояснил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, девушку за рулём «Тойоты» занесло, и она врезалась в проезжающий мимо БМВ, который от удара отбросило в опору моста. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий.
Рано утром в понедельник, 25 февраля, «девятка» въехала в фуру на Троллейной: погибли три человека. Водитель легковой машины сейчас находится в больнице — к нему приставили конвой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Трофименко
Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54