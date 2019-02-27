Отбросило в опору моста: на Ипподромской столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

Рано утром в понедельник, 25 февраля, «девятка» въехала в фуру на Троллейной : погибли три человека. Водитель легковой машины сейчас находится в больнице — к нему приставили конвой .

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, девушку за рулём «Тойоты» занесло, и она врезалась в проезжающий мимо БМВ, который от удара отбросило в опору моста. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.



Александра Трофименко

Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54

