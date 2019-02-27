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usd 65.62
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Отбросило в опору моста: на Ипподромской столкнулись две иномарки — есть пострадавшие

На месте работает реанимобиль

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По словам очевидца, в БМВ сработали подушки безопасности

Фото: предоставлено пабликом «АСТ-54»

Поздно вечером во вторник, 26 февраля, в Центральном районе Новосибирска на улице Ипподромская столкнулись «Тойота» и седан БМВ.

«Я проезжал мимо около 23:20. [На месте] стояла скорая. В БМВ, видимо, сработали подушки безопасности. Поэтому обошлось без летального исхода», — пояснил корреспонденту НГС очевидец последствий аварии.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, девушку за рулём «Тойоты» занесло, и она врезалась в проезжающий мимо БМВ, который от удара отбросило в опору моста. В результате водитель второго автомобиля получил переломы обеих ног. На месте работала реанимация.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий.

Рано утром в понедельник, 25 февраля, «девятка» въехала в фуру на Троллейной: погибли три человека. Водитель легковой машины сейчас находится в больнице — к нему приставили конвой.

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Александра Трофименко
Фото предоставлено пабликом «АСТ-54» vk.com/act54

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КОММЕНТАРИИ (2)

Налогоплательщица
27 фев 2019 в 00:28

Опора моста не пострадала? ремонт ведь дорог а водятлы врчд ли будут платить

Ичочо
27 фев 2019 в 00:42

дороги чистые, как могло занести? или права вчера купили?

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