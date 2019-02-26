Нападающий «Сибири» выступит на Универсиаде в Красноярске

23 летний Александр Шаров играет за «Сибирь» с 2017 года. До этого он играл за хоккейный клуб «Лада» города Тольятти. В марте клуб продлил контракт с форвардом на 4 года . Шаров несколько раз забивал последние шайбы в матчах, обеспечил победу своему клубу в матче против московского «Спартака» . А в конце декабря хоккеист вместе с защитником Владиславом Наумовым отправился на две дворовые коробки города, чтобы сыграть с обычными любителями хоккея .

«Наш форвард Александр Шаров выступит на Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске <...>. Стартовый матч [пройдёт] 1 марта с командой Словакии», — говорится в сообщении.

Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте «Сибири».

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил, что форвард команды Александр Шаров примет участие в Зимней универсиаде – 2019 в Красноярске: хоккеист вошёл в состав студенческой сборной России.

Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта. В 11 дисциплинах будет разыграно 76 комплектов наград. Всего в сборную России войдут 226 атлетов.



18 февраля стало известно, что в Универсиаде будут участвовать 10 новосибирцев, в том числе лыжник Андрей Собакарёв, три сноубордиста и четыре игрока в хоккей с мячом.

Игроков «Сибири» постоянно приглашают участвовать в различных турнирах. Так, например, в октябре нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Никита Шашков получил вызов в молодёжную сборную, а в январе защитника «Сибири» Николая Демидова пригласили на турнир в Швецию — Демидов получил вызов в сборную России.