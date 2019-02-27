Новосибирский режиссёр начал снимать в Санкт-Петербурге фильм про жизнь после ядерной войны

Новосибирский режиссёр Сергей Долгополов начал снимать в Санкт-Петербурге фильм «Изгой» — продолжение своего кинопроекта «Долгая зима» о жизни на Земле после ядерной войны.



«Изгой» — продолжение кинопроекта «Долгая зима», который изначально задумывался как десятисерийный сериал Фото: Матвей Голиков

О съёмках корреспонденту НГС сообщил сам автор проекта Сергей Долгополов. «Я переехал в Питер по своей основной работе. И решил тут снять продолжение того пилотного проекта ["Долгая зима"], который делал в Новосибирске. <…> То, что снято в Новосибирске, стало таким рекламным тизером проекта. А в Питере снимаем историю главного злодея того тизера. Опираемся на новосибирские съёмки и те образы. Специально в Питере подбирали актёров по таким же образам. <…> Вчера мы снимали сцену боя на мечах на территории заброшенного завода в посёлке Ольгино. Эта территория используется сейчас как полигон для игроков-"сталкеров" и страйкболистов», — рассказал Сергей Долгополов.



В 2018 году на съёмках тизера сериала «Долгая зима» для красивой картинки подожгли человека Фото: Илья Калинин

«Изгой» — история про командира отряда рейдеров злодея Велизара. По сюжету фильма он теряет в бою свой отряд и становится изгоем в собственном городе. Искупить вину Велизар сможет, когда найдёт тех, кто уничтожил его бойцов. Главную роль в «Изгое» исполнил молодой театральный актёр из Санкт-Петербурга Игорь Каспаров.



Тизер кинопроекта «Долгая зима»

Рабочие съёмки короткометражного фильма «Изгой»