Новосибирский режиссёр начал снимать в Санкт-Петербурге фильм про жизнь после ядерной войны

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В Санкт-Петербурге начались съёмки короткометражного фильма «Изгой»
Новосибирский режиссёр Сергей Долгополов начал снимать в Санкт-Петербурге фильм «Изгой» — продолжение своего кинопроекта «Долгая зима» о жизни на Земле после ядерной войны.
О съёмках корреспонденту НГС сообщил сам автор проекта Сергей Долгополов.
«Я переехал в Питер по своей основной работе. И решил тут снять продолжение того пилотного проекта ["Долгая зима"], который делал в Новосибирске. <…> То, что снято в Новосибирске, стало таким рекламным тизером проекта. А в Питере снимаем историю главного злодея того тизера. Опираемся на новосибирские съёмки и те образы. Специально в Питере подбирали актёров по таким же образам. <…> Вчера мы снимали сцену боя на мечах на территории заброшенного завода в посёлке Ольгино. Эта территория используется сейчас как полигон для игроков-"сталкеров" и страйкболистов», — рассказал Сергей Долгополов.
«Изгой» — история про командира отряда рейдеров злодея Велизара. По сюжету фильма он теряет в бою свой отряд и становится изгоем в собственном городе. Искупить вину Велизар сможет, когда найдёт тех, кто уничтожил его бойцов. Главную роль в «Изгое» исполнил молодой театральный актёр из Санкт-Петербурга Игорь Каспаров.
Тизер кинопроекта «Долгая зима»
Рабочие съёмки короткометражного фильма «Изгой»
Над десятисерийным сериалом «Долгая зима» Сергей Долгополов начал работу в Новосибирске в марте 2018 года. Режиссёр планировал сделать сначала рекламный тизер, а потом найти финансирование на весь кинопроект. Тизер, в который вошли эффектные съёмки горящего человека, был выпущен осенью 2018 года.
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Илья Калинин
Фото Матвея Голикова (1, 2), автора (3)
Видео канала «Просто кино» на youtube.com (1), предоставлено Сергеем Долгополовым (2)
Да кто эти костюмы придумывает?! Они же не удобные, а по фабуле народ должен выживать, наоборот все должно быть практично не вероятно.
Что за дичь я только что увидел? Да первые серии "Улиц разбитых фонарей" представляют бОльшую художественную ценность. )))