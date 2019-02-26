По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров

Акция приурочена к Году театра в России

Один из театральных баннеров появился на выходе из метро на станции «Площадь Ленина» возле Госбанка — на нём изображён первый главный дирижёр оперного театра Исидор Зак
Один из театральных баннеров появился на выходе из метро на станции «Площадь Ленина» возле Госбанка — на нём изображён первый главный дирижёр оперного театра Исидор Зак


На улицах Новосибирска начали появляться баннеры с портретами театральных деятелей города — акция приурочена к начавшемуся Году театра.


«Очень захотелось сделать проект про тех, кто служил и продолжает служить Театру!!! Они сделали наш город культурной столицей! Они — это вечное ВДОХНОВЕНИЕ нашего Новосибирска!!! Проект сделан при поддержке Союза Театральных Деятелей, наших прекрасных театров, городской дирекции творческих программ, комитета по рекламе и многих других прекрасных людей! Спасибо вам!» — написала на своей странице в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова (орфография и пунктуация автора сохранены).


Как рассказала корреспонденту НГС автор проекта баннеров Александра Архипова, портреты театральных деятелей можно будет увидеть по всему городу. В первую очередь для баннеров распечатывают изображения тех, кто уже ушёл из жизни, но также на улицах появятся и портреты людей, которые работают в новосибирских театрах сегодня. Съёмки для проекта ещё продолжаются.


Александра Архипова поделилась с редакцией НГС макетами баннеров, которые изготовят для размещения на улицах Новосибирска. 


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


По Новосибирску развешали баннеры с портретами актёров и режиссёров новосибирских театров


2019 год в России объявлен Годом театра — на проведение в Новосибирске фестивалей, гастроли актеров и трансляции спектаклей власти потратят больше 55 миллионов рублей

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