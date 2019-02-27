В список лучших мировых вузов попали два новосибирских: НГУ значительно вырос в рейтинге

НГУ улучшил свои позиции по инженерным и техническим наукам





Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский госуниверситет (НГУ) попали в международный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject.







Предметный рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds был опубликован ночью 27 февраля. НГУ вошёл в число лучших университетов мира по 16 направлениям подготовки, НГТУ — по 3 направлениям.







«По сравнению с 2018 годом НГУ улучшил свои позиции по инженерным и техническим наукам, заняв 182-е место и поднявшись на 18 пунктов, — сообщили в пресс-службе НГУ. — Новосибирский госуниверситет в очередной раз вошёл в группу 51–100 по физике и астрономии, и этот результат в том числе поддерживает 68-е место НГУ в рейтинге по естественным наукам. Также наблюдается стабильность по направлениям "Математика" и "Философия" — три года подряд университет входит в группу 101–150 и 151–200 соответственно».







Кроме того, Новосибирский государственный университет попал в тройку вузов, занявших 151–200 места мирового рейтинга по химической технологии, — это лучший результат в стране.





«Эти результаты, безусловно, не являются для нас неожиданными: НГУ равномерно расширяет свое влияние как в точных, так и в гуманитарных науках, что является естественной для классического университета логикой роста. Мы рассчитываем, что в следующие несколько лет на места в предметных рейтингах позитивно повлияют новые программы уровня бакалавриата и магистратуры, в том числе инженерной направленности», — прокомментировал проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев.







Также составители предметного рейтинга отметили достижения НГТУ. Он вошёл в группу университетов, разделивших 351–400 позиции по направлению «Механическая, авиационная и промышленная инженерия». В рейтинге по физике и астрономии НГТУ попал в число вузов, занявших 401–450 места. По электротехнической и электронной инженерии он оказался в группе 451–500.





Предметный рейтинг университетов мира QS World University Rankings by Subject выходит с 2011 года. В нём представлены позиции ведущих университетов мира по 48 предметным областям. Составители рейтинга оценивали вузы по четырём критериям: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования и индекс Хирша.







Ранее правительство России выделило Новосибирскому госуниверситету 860 миллионов рублей на повышение конкурентоспособности.