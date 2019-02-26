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usd 65.26
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Дороги и транспорт

S7 открыла продажи билетов на новый рейс из Новосибирска в Грузию

Летать на этот грузинский курорт авиакомпания начнёт в июне

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Летать в Батуми пассажиры будут на авиалайнерах Airbus A320neo — цена билетов на первый рейс начинается от 12 073 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

Авиакомпания S7 Airlines начала продавать билеты на регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми — грузинский город на берегу Чёрного моря: полёты по этому направлению начнутся 5 июня.

«Полёты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачёво в 10:20, прилёт в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10», — сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Летать в Батуми перевозчик планирует на авиалайнерах Airbus A320neo.

Судя по данным на сайте S7, минимальная цена билетов на первый рейс в Батуми в одну сторону (по тарифу «Эконом Базовый») — 12 073 рубля с учётом сборов. В полёте пассажирам предстоит провести 5 часов 10 минут.

Разрешение от Росавиации на эти рейсы S7 Airlines получила в конце прошлого года. Сейчас, чтобы добраться до грузинского курорта, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.

«Батуми прекрасно подходит для отпуска всей семьей. Прогулки по длинному Батумскому бульвару можно сочетать с экскурсиями в историческую часть города и соседние регионы и неспешными обедами с настоящими хачапури по-аджарски», — рассуждает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.

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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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авиакомпания S7аэропорт Толмачёвосамолеты в Батуми

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КОММЕНТАРИИ (13)

бэтмен
26 фев 2019 в 17:14

нравится мне Грузия!

С той стороны
26 фев 2019 в 17:21

У нас свой курорт есть.. ..озерко Чаны и туристы свои деревенские.. какой смысл такие деньги большие тратить, ездить летать в чужую страну так далеко.. ?

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profffff
26 фев 2019 в 17:14

Бывает что дешевле через Москву, чем напрямую

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