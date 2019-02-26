S7 открыла продажи билетов на новый рейс из Новосибирска в Грузию

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Летать в Батуми пассажиры будут на авиалайнерах Airbus A320neo — цена билетов на первый рейс начинается от
Авиакомпания S7 Airlines начала продавать билеты на регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми — грузинский город на берегу Чёрного моря: полёты по этому направлению начнутся 5 июня.
«Полёты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачёво в 10:20, прилёт в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10», — сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.
Летать в Батуми перевозчик планирует на авиалайнерах Airbus A320neo.
Судя по данным на сайте S7, минимальная цена билетов на первый рейс в Батуми в одну сторону (по тарифу «Эконом Базовый») —
Разрешение от Росавиации на эти рейсы S7 Airlines получила в конце прошлого года. Сейчас, чтобы добраться до грузинского курорта, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.
«Батуми прекрасно подходит для отпуска всей семьей. Прогулки по длинному Батумскому бульвару можно сочетать с экскурсиями в историческую часть города и соседние регионы и неспешными обедами с настоящими хачапури по-аджарски», — рассуждает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.
Ранее в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова
У нас свой курорт есть.. ..озерко Чаны и туристы свои деревенские.. какой смысл такие деньги большие тратить, ездить летать в чужую страну так далеко.. ?