S7 открыла продажи билетов на новый рейс из Новосибирска в Грузию

«Полёты будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из аэропорта Толмачёво в 10:20, прилёт в Батуми в 12:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 13:30 и прилетает в Новосибирск в 21:10», — сообщили в пресс-службе авиакомпании S7 Airlines.

Авиакомпания S7 Airlines начала продавать билеты на регулярные рейсы из Новосибирска в Батуми — грузинский город на берегу Чёрного моря: полёты по этому направлению начнутся 5 июня.

Судя по данным на сайте S7, минимальная цена билетов на первый рейс в Батуми в одну сторону (по тарифу «Эконом Базовый») — 12 073 рубля с учётом сборов. В полёте пассажирам предстоит провести 5 часов 10 минут.

Разрешение от Росавиации на эти рейсы S7 Airlines получила в конце прошлого года. Сейчас, чтобы добраться до грузинского курорта, новосибирцам приходится делать пересадку в Москве.

«Батуми прекрасно подходит для отпуска всей семьей. Прогулки по длинному Батумскому бульвару можно сочетать с экскурсиями в историческую часть города и соседние регионы и неспешными обедами с настоящими хачапури по-аджарски», — рассуждает коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.

