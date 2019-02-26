Участница шоу «Голос.Дети» из Новосибирска улетела в Японию работать моделью
Девочку заметили сразу несколько международных агентств и заключили трёхмесячный контракт
Участница шоу «Голос.Дети» Дайа Борисова из Новосибирска улетела в Японию работать моделью — с 14-летней сибирячкой заключили трёхмесячный контракт.
«Её (Дайю. — Прим. ред.) отметили три зарубежных агентства на кастинге в Elite Stars ещё в ноябре прошлого года. А в январе предложили контракт с Японией, с агентством Alpha Management Model. <…> Дайа там будет сниматься для журналов, для каталогов одежды, в рекламе. Это её первая поездка. <…> Конечно, было волнение, но мы пообщались с мамами девочек, которые уже работали за границей, и доверились агентству Elite Stars», — сообщила мама Дайи Лариса Борисова.
По словам Ларисы Борисовой, в дальнейшем её дочь планирует заниматься модельной карьерой и вокалом, а также записать альбом с братом-музыкантом. Со школой, где учится Дайа, удалось договорится о дистанционном обучении, добавила мама девочки.
В прошлом году Дайа Борисова участвовала в пятом сезоне шоу «Голос.Дети». По итогу слепых прослушиваний девочка оказалась в команде Басты. В ноябре 2018 года она приняла участие в модельном кастинге агентства Elite Stars, где её заметили международные скауты.
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Илья Калинин
Фото предоставлены модельным агентством Elite Stars