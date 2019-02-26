Участница шоу «Голос.Дети» из Новосибирска улетела в Японию работать моделью

Участница шоу «Голос.Дети» Дайа Борисова уехала в Японию работать моделью





Участница шоу «Голос.Дети» Дайа Борисова из Новосибирска улетела в Японию работать моделью — с 14-летней сибирячкой заключили трёхмесячный контракт.







«Её (Дайю. — Прим. ред.) отметили три зарубежных агентства на кастинге в Elite Stars ещё в ноябре прошлого года. А в январе предложили контракт с Японией, с агентством Alpha Management Model. <…> Дайа там будет сниматься для журналов, для каталогов одежды, в рекламе. Это её первая поездка. <…> Конечно, было волнение, но мы пообщались с мамами девочек, которые уже работали за границей, и доверились агентству Elite Stars», — сообщила мама Дайи Лариса Борисова.







14-летняя сибирячка сотрудничает с модельным агентством Elite Stars, где её и заметили международные рекламные скауты





По словам Ларисы Борисовой, в дальнейшем её дочь планирует заниматься модельной карьерой и вокалом, а также записать альбом с братом-музыкантом. Со школой, где учится Дайа, удалось договорится о дистанционном обучении, добавила мама девочки.







В прошлом году Дайа Борисова участвовала в пятом сезоне шоу «Голос.Дети». По итогу слепых прослушиваний девочка оказалась в команде Басты. В ноябре 2018 года она приняла участие в модельном кастинге агентства Elite Stars, где её заметили международные скауты.