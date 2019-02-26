Мэрия не платит дважды: строитель Михайловской набережной потребовал от властей 20 миллионов

Чиновники утверждают, что подрядчик завысил стоимость работ и использовал дешёвые материалы

В мэрии иск объяснили требованием подрядчика дважды заплатить за одни и те же работы
В мэрии иск объяснили требованием подрядчика дважды заплатить за одни и те же работы


Компания-подрядчик, ремонтирующая Михайловскую набережную Новосибирска, подала в суд на муниципальное учреждение, которое обслуживает эту набережную В мэрии заявили, что иск связан с требованием подрядчика дважды оплатить одни и те же работы.


Информация об иске ООО «Перлит-Строй» к МУП «Михайловская набережная» появилась в картотеке арбитражных дел 20 февраля. Согласно документам, «Перлит-Строй» требует от муниципального предприятия 20,6 миллиона рублей. Первое судебное заседание назначено на 21 марта 2019 года.


Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, иск связан с требованием «Перлит-Строя» оплатить уже оплаченные работы ещё раз. 


«Разногласия возникли в связи с тем, что ООО "Перлит-Строй" 


указал в актах выполненных работ за различные периоды одни и те же уже ранее оплаченные виды и объемы работ для оплаты, завысил стоимость материалов по сравнению с той, что была предусмотрена заключенным контрактом, 


и требованиями по оплате невыполненных работ. Все эти разногласия будут решаться в суде», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова заявила корреспонденту НГС, что во время ремонта подрядчик использовал более дешёвый материал, чем планировалось изначально. 


«У нас были споры с "Перлитом", <...> то есть перекладка камней, подпорная стенка, <...> пандусы <...> — вот такие вот. [Мы отказываемся] второй раз платить, в том числе из-за удорожания. Подпорные стенки были сделаны с гораздо более дешёвым материалом, чем изначально "Перлит" планировал. 


У нас к "Перлиту" никаких вопросов нет, потому что мы подписывали "каэски" (акт приёмки выполненных работ по форме КС-2. — Прим. ред.), которые мы считаем правильными. "Перлит" с этим не соглашается, потому что считает, что они [цены] должны быть выше», — пояснила Терешкова.


В юридической службе «Перлит-Строя» от комментариев отказались, сославшись на то, что подобные вопросы комментирует начальство. Корреспондент НГС не смог получить комментарий генерального директора «Перлит-Строя» Коли Кулиджаняна — в приёмной три дня отвечали, что его нет на месте.


В 2017 году стало известно, что власти Новосибирска определились с подрядчиком, который отремонтирует Михайловскую набережную, — подрядчиком выбрали «Перлит-Строй», а цена контракта на ремонт составила 120 миллионов рублей. В апреле 2018 года мэрия продлила контракт с «Перлит-Строем», поручив компании выполнить строительство второй очереди.

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