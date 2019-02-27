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Мы снова наградим лучших: онлайн-трансляция

Следим за презентацией «Народной премии НГС» в режиме онлайн

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Первая «Народная премия НГС» прошла в 2018 году
Первая «Народная премия НГС» прошла в 2018 году


Сегодня, 27 февраля, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» проходит презентация «Народной премии НГС» 2019 года. Её девиз — «Отметь лучший бизнес на карте города».


Впервые «Народной премия НГС» проходила в 2018 году в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.


Команда НГС так встречала гостей презентации.


Мы снова наградим лучших: онлайн-трансляция


Мы снова наградим лучших: онлайн-трансляция



Ринат Низамов сказал, что главная интрига презентации — какие номинации будут на второй премии, и уже сообщил, что номинации «Кинотеатр года» в этом году не будет. На первой премии в ней победил кинотеатр «Победа».


Презентацию второй «Народной премии НГС» начинают директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов, директор по продажам Юлия Кочеткова и главный редактор НГС Александр Агафонов. 



Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что ей запомнилось выступление народного героя — баяниста Владимира Веретенникова.


Главный редактор НГС Александр Агафонов и Анна Терешкова
Главный редактор НГС Александр Агафонов и Анна Терешкова




В прошлом году за номинантов «Народной премии» проголосовали 70 тысяч новосибирцев.


Гости ждут начала презентации через пару минут.


Мы снова наградим лучших: онлайн-трансляция



Корреспондент НГС Дарья Януш ведёт стрим с презентации.


Презентация «Народной премии» началась в «Победе»



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