Спасибо женщинам и Роструду: из-за 8 Марта рабочая неделя станет на день короче

А предпраздничный четверг — сокращенный день

8 Марта в этом году выпадает на пятницу
8 Марта в этом году выпадает на пятницу


Хорошие новости для трудящейся страны: следующая рабочая неделя продлится всего четыре дня. В честь Международного женского дня Роструд позволил сделать четверг, 7 марта, сокращенным — рабочий стол можно покинуть на час раньше обычного, а вернуться за него только в понедельник, 11-го числа.


Таким образом, мы отдохнем в пятницу, 8 марта, субботу и воскресенье.


В четверг позволено уйти с работы на час раньше
В четверг позволено уйти с работы на час раньше


23 Февраля, которое никак не повлияло на продолжительность труда в стране, аукнется нам в мае: выходной за День защитника Отечества переносится на 10 мая. Затяжные выходные будут в два этапа: с 1-го по 5-е число и с 9-го по 12-е, о чем мы вам еще обязательно напомним.

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