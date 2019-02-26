Боевые вертолёты устроят стрельбы на полигоне под Новосибирском

Учения будут длиться до конца недели





Во вторник, 26 февраля, вертолётчики Центрального военного округа (ЦВО) приступили к учениям на полигоне под Новосибирском — во время занятий военные будут стрелять по наземным мишеням.





«Летчики отработают элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки, применению ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным мишеням. В ходе учений летный и инженерно-технический состав отработают вопросы подготовки ударных вертолетов Ми-24 и транспортных боевых Ми-8 АМТШ "Терминатор" к боевому применению», — сообщили сегодня в пресс-центре военного округа.





По информации военных, в учениях примут участие больше 300 человек и больше 20 боевых вертолётов. Учения продлятся до конца недели.





«Отдельный авиационный полк Центрального военного округа сформирован в начале декабря 2018 года. После переформирования увеличился численный и боевой состав полка, в результате чего существенно повысилась его боевая мощь. На вооружении полка — современные образцы ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-штурмовых — Ми-8АМТШ. Лётный и инженерно-технический состав полка прошел плановое переобучение на новые образцы авиационной техники», — добавили в пресс-службе ЦВО.



Недавно под Новосибирском военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа отработали десантирование в тыл условного противника.