Новосибирский институт возьмёт напрокат два VIP-самолёта

Руководитель института уверяет, что пассажиров на них возить не будут — самолёты нужны для испытаний

Всего таких самолётов существует 6 штук





Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) возьмёт в аренду два самолёта Ту-134-А-3М — новосибирскому предприятию понадобились два самолёта из шести ныне существующих VIP-самолётов этой модификации.





Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, СибНИА имени Чаплыгина возьмёт в аренду два самолёта Ту-134 на один год, заплатив за это 4,8 миллиона рублей.





«По настоящему договору арендодатель предоставляет арендатору за плату во временное пользование следующие воздушные суда без экипажа: Ту-134-А-3М бортовой номер 65724 <...> [и] Ту-134-А-3М бортовой номер 65917 <...>.





Воздушное судно, запасные части и иное имущество арендодателя, предоставленное арендатору в рамках настоящего договора, являются собственностью ПФК "Авиаспецснабконтроль"», — уточняется в документах.







Согласно данным с сайта russianplanes.net, раньше самолёты принадлежали авиакомпании «Меридиан». Воздушные суда с бортовыми номерами из документов госзакупки были введены в эксплуатацию в 1989 и 1983 году соответственно. Салон самолёта с бортовым № 65724 вмещает от 19 до 28 пассажиров, а салон самолёта № 65917 — 32 пассажира. На ресурсе опубликованы фото интерьера этих самолётов — в салоне установлены кожаные диваны и отделанные деревом столы.







Как объяснил корреспонденту НГС директор СибНИА Владимир Барсук, самолёты нужны для проведения испытаний.







«Исследования, испытания у нас проводятся конструкции воздушного судна в условиях реального времени. Самолёт летит у нас, оборудован специальным оборудованием, и мы получаем информацию о нагруженности конструкций воздушного судна.







Дальше мы её используем для определения ресурса воздушных судов, которые изготовлены с использованием материалов, имеющихся в конструкции Ту-134. Таких самолётов очень много», — пояснил Барсук.







По словам директора института, информация, полученная в результате полётов, будет использована для рекомендаций заказчику. «Мы получаем на стендах информацию по ним, получаем в полёте. Дальше мы эти данные сравниваем и даём какие-то рекомендации [заказчику]», — рассказал Владимир Барсук.







По информации базы данных «Контур.Фокус», владелец самолётов — компания «Авиаспецснабконтроль» — занимается арендой и лизингом воздушных судов и авиационного оборудования. Самолёты Ту-134 VIP-модификации «А-3М» были переделаны из модификации для мониторинга сельских угодий. Сейчас в строю только 6 таких самолётов.





Ту-134 разработали в начале 1960-х годов, введён в эксплуатацию самолёт был в 1967 году. Всего было построено 854 суда всех модификаций, что позволило самолёту стать одним из самых массовых в Советском Союзе. Сегодня Ту-134 эксплуатируется лишь частично. Например, в ноябре прошлого года «Ведомости» сообщали, что последний Ту-134 на регулярных пассажирских рейсах остался у авиакомпании «Алроса», но и та собирается вывести его из эксплуатации в мае 2019 года.





В середине октября 2018 года группа компаний S7 взяла в аренду первый в России лайнер нового поколения Boeing 737 MAX — его протестировали пассажиры из Новосибирска.