Жара идёт на рекорд: южный воздух несёт в Новосибирск плюсовую температуру

В первый день весны температура в городе повысится до +1

Весна в Новосибирске начнётся с плюсовой температуры





Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на ближайшие трое суток: в первый день календарной весны температура в городе может повыситься до +1 градуса.







«К нам поступают воздушные массы из районов Казахстана, Южного Урала, и в общем-то это обеспечит нам тёплую погоду. <…> Этот процесс будет удерживаться и до конца месяца и перейдёт, очевидно, на начало марта. Процесс этот будет происходить на фоне движения волновых возмущений на атмосферных фронтах, то есть циклонических систем, и это обусловит [в Новосибирской области] неустойчивую погоду в плане осадков. То есть будут достаточно типичными осадки в виде снега, мокрого снега, с метелями, порывистыми ветрами, и температурный фон будет существенно выше нормы и довольно комфортным», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его данным, до конца рабочей недели ночная температура в Новосибирске будет колебаться в диапазоне от –5 до –9 градусов. Сегодня и завтра днём ожидается 0…–3 градуса. В пятницу, 1 марта, днём вероятны оттепели до +1. Также в течение ближайших трёх суток в городе возможны осадки, но ожидаются они преимущественно днём.







По данным Ягудина, во второй декаде февраля в Новосибирской области был побит температурный рекорд. 20 февраля в Искитиме было зарегистрировано +2,3 градуса при прежнем рекорде +2 градуса — такая температура отмечалась в 1978 году, говорится в статье синоптика на сайте Западно-Сибирского УГМС. В целом среднедекадная температура в Новосибирской области составила –9…–14 градусов, что выше нормы на 5–7 градусов.





Накануне из-за перепада температур тротуары в Новосибирске покрылись льдом — ходить по городу стало опасно.





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