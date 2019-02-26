Пора копать: коммунальщики разроют проспект Дзержинского рядом с больницей № 2
Дорогу сузят на 4,5 метра из-за ремонта водопровода
Во вторник, 26 февраля, проспект Дзержинского сузят на 4,5 метра из-за ремонтных работ на водопроводе.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, проезжую часть сузят рядом с городской клинической больницей
«Это связано с проведением МУП "Горводоканал" работ по аварийному ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 10 марта», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
9 февраля в Ленинском и Центральном районах Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов: тогда на теплотрассах устраняли серьёзные дефекты.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот справочника 2GIS (2)