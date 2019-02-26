Пора копать: коммунальщики разроют проспект Дзержинского рядом с больницей № 2

Дорогу сузят на 4,5 метра из-за ремонта водопровода

Ремонт на проспекте Дзержинского будет идти до 10 марта
Ремонт на проспекте Дзержинского будет идти до 10 марта


Во вторник, 26 февраля, проспект Дзержинского сузят на 4,5 метра из-за ремонтных работ на водопроводе.


Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, проезжую часть сузят рядом с городской клинической больницей № 2 на проспекте Дзержинского, 44.


«Это связано с проведением МУП "Горводоканал" работ по аварийному ремонту водопровода. Окончание работ запланировано на 10 марта», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Водителей и пешеходов просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Схема сужения проспекта Дзержинского до 10 марта
Схема сужения проспекта Дзержинского до 10 марта


9 февраля в Ленинском и Центральном районах Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду и тепло в десятках домов: тогда на теплотрассах устраняли серьёзные дефекты

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